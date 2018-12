L'école de Tina Fontaine lui rend hommage avec une peinture murale

La grande peinture réalisée par l'artiste autochtone Shawna Grapentine sur le mur d'un des corridors de l'école la présente debout dans une longue robe rouge, et entourée d'une lueur dorée, près d'un lac et d'une volée d'oiseaux en vol.

Selon Larry Sharpe, directeur adjoint de l'école, c’est une façon non seulement de rendre hommage à l’adolescente, membre de la Première Nation de Sagkeeng, mais également à toutes les autres femmes et filles autochtones disparues et assassinées.

Si nous voulons que les gens reconnaissent quelque chose d’aussi important que les femmes autochtones disparues et assassinées, je pense que nous devons le faire aussi au niveau de l’école et au niveau de la communauté. Larry Sharpe, directeur adjoint de l'école Powerview

La mort de Tina Fontaine avait contribué à galvaniser les appels en faveur d’une enquête nationale sur le sort tragique des femmes autochtones disparues et assassinées au pays, rappelle le directeur adjoint de l'école.

Même si le projet au début n'a pas fait l’unanimité auprès des membres du personnel selon le M. Sharpe, il estime que la peinture de Tina dans l’école pourrait inciter à parler des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées aux enfants, en abordant des sujets comme la sécurité personnelle, puis en développant des discussions plus approfondies à mesure qu’ils vieillissent.

Tina Fontaine avait 15 ans quand elle a été retrouvée morte dans la rivière Rouge de Winnipeg en 2014.

Avec des informations de Katie Nicholson, CBC