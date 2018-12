Surprises des Fêtes pour les clients du Centre Flavie-Laurent

« Chaque année, 6P Marketing essaie de faire un événement pendant les Fêtes pour donner à la communauté », explique Lisa Paillé, qui travaille pour la compagnie.

Le mois dernier, l’entreprise a lancé un site Internet pour récolter des dons. « On a été capables de collecter 150 cadeaux et on a choisi une organisation qu’on voulait aider pendant les Fêtes : je sais que le Centre Flavie-Laurent a pas nécessairement autant d’aide qu’il aimerait. »

« On a eu la chance de surprendre tout le monde qui attendait dehors, alors c’est une belle surprise pour les Fêtes. Les gens rentrent, et on a des cadeaux pour les hommes, [les] femmes et [les] enfants. »

D'après un reportage de Marouane Refak