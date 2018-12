Les villes gaspésiennes sont encore les plus dévitalisées de la province

Les MRC du Rocher-Percé et de la Haute-Gaspésie sont encore une fois les plus dévitalisées de la province, selon l'indice de vitalité économique qui vient d'être publié par l'Institut de la Statistique du Québec.

Il s'agit de l'indice de vitalité économique pour l'année 2016. Cet indice a remplacé le classement des municipalités dévitalisées qu'effectuait le Ministère des Affaires municipales avant 2014.

L'Institut de la Statistique du Québec dévoile ainsi que 70% des municipalités de la Gaspésie se classent dans le dernier quintile.

L'indice s'appuie sur la démographie, le revenu des particuliers et le marché du travail.

Encore une fois, les MRC de la Haute-Gaspésie et de Rocher-Percé ferment la marche des MRC les plus dévitalisées du Québec, avec respectivement des indices de vitalité économique de -19 et de -15.

En Gaspésie, c'est la municipalité de Shigawake, dans la MRC de Bonaventure, qui affiche le pire score avec un indice de -27.

Sainte-Anne-des-Monts est la plus importante municipalité de la Haute-Gaspésie, mais aussi la ville québécoise qui a connu la plus importante chute démographique au cours des dernières années Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

On regarde si la municipalité fait mieux ou moins bien que les autres localités québécoises. Stéphane Ladouceur, analyste, Institut de la statistique du Québec

Dans ce contexte, l'Institut de la Statistique du Québec évalue le niveau de vie des résidents, la croissance démographique et le marché de l'emploi.

Donc, en termes de niveau de vie, en termes de niveau d'emploi et pour ce qui est de la croissance démographique, la plupart des localités de l'Est-du-Québec performent moins bien que les autres localités québécoises , ajoute l'analyste.

Un outil utile pour le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

L'indice de vitalité économique permet au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'établir le niveau de certaines subventions versées aux municipalités régionales de comté (MRC) et aux régions de la province.

Tous les résidents de l'est de la MRC de la Haute-Gaspésie pourront profiter des activités organisées à la maison L'Essentielle de Gros-Morne. Photo : Radio-Canada

Nous, on utilise l'indice des MRC dans la répartition de deux de nos fonds, le Fonds de développement des territoires et le Fonds d'appui au rayonnement régional et il y a une portion de ces enveloppes-là qui considère l'indice de vitalité économique dans la répartition des sommes. Danielle Leduc, conseillère en développement territorial au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Seulement trois municipalités de la Gaspésie ont un indice de vitalité économique supérieur à la moyenne québécoise, soit Carleton-sur-Mer, Maria et Saint-Siméon.

L’Institut de la Statistique du Québec calcule l’indice pour près de 1 100 localités, ce qui inclue les municipalités, les communautés autochtones et les territoires non organisés, ainsi que pour les MRC pour les années 2002 à 2014 et pour 2016.