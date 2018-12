Baisse de taxes pour 53 % des Lasarrois

Le rôle municipal, qui représente l'évaluation de tous les bâtiments de la Ville, a augmenté de plus de 8 %. Par conséquent, La Sarre a pu réduire son taux de taxation pour les résidences unifamiliales de plus de 5 %, occasionnant une très légère baisse de taxes pour 53 % des propriétaires.

La charge fiscale pour une maison unifamiliale dont la moyenne est de 166 000 $ à La Sarre sera donc en baisse de 2,50 $.

On travaille toujours en ayant en tête la capacité de nos citoyens. Avec le nouveau rôle, on avait une augmentation de 50 millions de dollars, alors on a dû balancer pour que les hausses de taxes soient raisonnables et se calibrer avec le nouveau rôle , explique le maire de La Sarre, Yves Dubé.

Cela dit, plusieurs propriétaires devront encaisser une hausse de taxes. Plus de 22 % des Lasarrois auront des augmentations de taxes de plus de 5 % et 10 % des propriétaires auront des hausses de taxes d'au moins 10 %.

Maximiser le principe d'utilisateur-payeur

La Sarre compte aussi augmenter ses revenus en lien avec les infrastructures présentes sur son territoire.

À peine 7 % des revenus proviennent des services rendus aux citoyens.

Yves Dubé explique vouloir maximiser le principe de l'utilisateur-payeur. On veut avoir une juste part des gens. Il y avait des tarifs qui n'avaient pas augmenté depuis 10 ans, alors on veut être équitable. On veut avoir un certain revenu pour être capable de maintenir les services en place.

La municipalité a présenté un budget d'une valeur de 12 845 805 $, en hausse d'environ 2 %.