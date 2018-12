Célébrer Noël loin de la maison pour lutter contre le cancer

L’auberge Monseigneur Henri Cormier, à Moncton, héberge les patients du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard qui habitent à plus de 100 km de l’hôpital.

Certains d’entre eux doivent recevoir des traitements durant les Fêtes et ainsi mettre une croix sur leurs traditions de Noël.

On aime recevoir, la maison est toujours pleine [...] On a deux petits-enfants et ça nous manque beaucoup.

Couple de Tracadie, en résidence à l'Auberge Mgr-Henri-Cormier