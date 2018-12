25 logements pour sortir des femmes de la rue à Calgary

Le nouvel immeuble résidentiel intitulé Maple a ouvert ses portes mardi, dans le quartier Bridgeland.

En plus d’avoir un logement fixe et permanent, chacune des locataires aura accès à un soutien médical et un accompagnement psychologique jour et nuit.

Dans cette maison, elles vont obtenir l’aide dont elles ont besoin… C’est un endroit sécuritaire où elles se sentiront chez elles. Diana Kresy, présidente de la fondation Calgary Homeless

Plus tard cette semaine, la fondation Calgary Homeless rendra hommage à 125 sans-abris décédés cette année à Calgary.

Aujourd'hui, 25 femmes ne figureront pas sur cette liste , a déclaré Diana Kresy, présidente de la fondation.

Le Maple a été financé par les gouvernements provincial et fédéral, ainsi que par la campagne RESOLVE (un partenariat entre neuf agences de services sociaux) et la Ville de Calgary.