Kahnawake célébrera la langue mohawk en 2019

Jessica Lazare connaît bien le défi que peut représenter l'apprentissage du Kanien'kéha, la langue mohawk, à laquelle elle a décidé de s’initier. Mais elle sait aussi combien l’immersion linguistique et le fait d'entendre d'autres personnes témoigner de leur expérience peuvent faciliter un peu les choses.

Dans cette optique, la jeune mère de famille s'est inscrite à Ratiwennahní:rats, un programme d’immersion de deux ans pour adultes au Kanien'kehá:ka Onkwawawén:na Raotitióhkwa, le Centre de la culture et de la Langue de Kahnawake, au Québec. Depuis 2002, ce programme permet à bon nombre de membres de la communauté de se reconnecter avec leur langue. Si bien que cette année, ils sont plus d’une trentaine d’élèves de tous niveaux à y participer.

« Nous commençons l'année en écoutant les histoires et les parcours de différents locuteurs de la langue, c'est très inspirant et ça nous aide beaucoup », indique Jessica Lazare.

L’étudiante, qui souhaite s'impliquer davantage auprès de sa communauté, encourage d’ailleurs les apprenants à participer à la série radiophonique Celebrate Speakers (Célébrer ceux qui parlent), qui sera diffusée sur la station de radio locale en 2019 par le Réseau linguistique et culturel de Kahnawake.

« Notre objectif est de promouvoir des parcours variés et des expériences diversifiées pour donner de l'espoir aux gens qui souhaitent se lancer dans l’apprentissage de la langue », poursuit Jessica Lazare.

Cette série radiophonique sera l'une des multiples initiatives prévues tout au long de l'année à Kahnawake pour encourager la revitalisation de la langue Kanien'kéha, qui figure parmi les six langues autochtones du Canada classées par l'UNESCO comme étant « en voie de disparition ».

Un autre projet de revitalisation de la langue à travers des pancartes de signalisation a également été initié par une résidente de la communauté ayant appris la langue de ses ancêtres à l’âge adulte.

« Il y a vraiment de quoi être enthousiaste, se réjouit Kahsennenhawe Sky-Deer, chef du Conseil mohawk de Kahnawake, assignée à la défense du patrimoine. Car il y a beaucoup de gens de notre communauté qui ont à coeur la survie de notre langue. »

La chef a également précisé que l'un de ses principaux objectifs pour 2019 sera d'aider à implanter ce réseau linguistique et culturel de Kahnawake dans l’ensemble des communautés mohawks.

« Tous les promoteurs de la langue et de la culture de Kahnawake se réunissent déjà régulièrement pour parler des lacunes ou des chevauchements dans les services afin de ne pas se faire concurrence pour obtenir des ressources et ainsi trouver la meilleure façon de travailler ensemble. Mais nous ne le faisons pas encore à plus grande échelle pour améliorer et promouvoir le Kanien'kéha », signale Kahsennenhawe Sky-Deer.

La communauté autochtone de Montréal reçoit notamment des fonds pour soutenir et promouvoir la revitalisation des langues autochtones.

L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2019 Année internationale des langues autochtones pour préserver, revitaliser et promouvoir les langues autochtones dans le monde entier, favoriser le développement social, économique et politique, ainsi que la réconciliation et la consolidation de la paix.

D'après un reportage de Jessica Deer.