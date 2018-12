Des policiers ontariens doutent des données sur les crimes haineux

Des services de police de l'Ontario de plusieurs municipalités se classant dans le palmarès des villes où sont recensés le plus de crimes haineux au pays se demandent comment Statistique Canada en est arrivé à ces conclusions.

Un texte de Floriane Bonneville

Le chef de la police de Sarnia, Norm Hansen, essaie de comprendre comment l'agence gouvernementale a calculé les statistiques pour savoir dans quelles villes le plus de crimes haineux sont rapportés. La municipalité ontarienne est parmi les 10 villes où le plus grand nombre de crimes haineux ont été déclarés par la police l'an dernier.

Nous ne voulons pas donner cette mauvaise impression de notre ville , affirme M. Hansen.

Selon Statistiques Canada, Sarnia compte 16,1 cas de crimes haineux ont été rapportés à Sarnia par 100 000 personnes en 2017.

Nous étions tellement surpris par ces chiffres que nous avons demandé à l’agence gouvernementale de nous expliquer comment ils en sont arrivés à ces totaux. Norm Hansen, le chef de la police de Sarnia

Pour le directeur de l’unité d’enquête sur les crimes haineux de Hamilton, la question est tout aussi nébuleuse.

Peut-être que nous sommes au palmarès parce que nous encourageons la population à nous envoyer tout ce dont ils sont victimes ou témoins , dit Paul Corrigan.

Hamilton compte 16 cas de crimes haineux rapportés à la police par 100 000 habitants.

Plus de crimes haineux dans les universités

Selon Paul Corrigan, la plupart des crimes haineux qui sont enregistrés à Hamilton surviennent à l’Université McMaster.

Il y a un flux constant d’incidents qui arrivent dans cette boîte à idées qui est aussi un milieu multiculturel , dit-il, avant d’ajouter qu’un graffiti dans une salle de bain disant seulement deux identités de genre est considéré comme un acte criminel.

Un deuxième graffiti a été peinturé sur une vitre de la station de Radio-Canada de Windsor, il y est écrit « La Sharia maintenant ». Photo : Radio-Canada

Même son de cloche chez Josh Fraser de la police de Guelph : Je ne comprends pas pourquoi nous faisons partie de ce palmarès , dit-il.

D’après moi, c’est parce qu’il y a un campus universitaire sur notre territoire, parce que la majorité des incidents recensés viennent de cet établissement , souligne le porte-parole de la police de Guelph.

Qu'est-ce qu'un crime haineux?

Josh Fraser remet en question la nature de ce qui est qualifié de crime haineux ; On parle de graffitis, ce ne sont pas des altercations ou des injures .

Le chef de police de Sarnia se questionne lui aussi quant à la provenance des données de Statistique Canada. Norm Hansen indique qu'il n'y a pas beaucoup de crimes haineux violents dans sa juridiction. Ceux qui sont rapportés proviennent surtout de graffitis.

À Peterborough, la porte-parole de la police Lauren Gilchrist affirme qu'il est impossible de commenter la présence de la ville dans le palmarès avant de bien comprendre pourquoi la municipalité du Sud-Est de l’Ontario se trouve dans la liste.

La réponse de Statistique Canada

Pour l’instant, un porte-parole de Statistique Canada affirme que les données rapportées par l’agence gouvernementale sont le reflet des chiffres que lui envoie la police elle-même.

Warren Silver explique aussi qu’il se peut que l’Ontario observe le plus de crimes haineux recensés, justement parce que dans cette province, on collige les données de manière plus rigoureuse.

Ce qui pourrait expliquer la marge d'erreur, ce sont les régions métropolitaines de recensement (RMR), qui couvrent un territoire plus large que les juridictions des policiers , dit-il.

Le statisticien ajoute que parfois, les crimes haineux sont recensés après avoir été commis, et que cela aussi peut influencer les données.