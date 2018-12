Finances publiques : des surplus moins élevés que prévu en Nouvelle-Écosse

Dans la mise à jour économique présentée mercredi par la ministre des Finances Karen Casey, le gouvernement de Stephen McNeil chiffre à 27,3 millions de dollars les surplus anticipés pour le présent exercice financier. C’est 2,1 millions de moins que ce que prévoyait la province lors du dépôt de son budget en mars et 7,2 millions de moins que les surplus qu’elle prévoyait dans sa mise à jour économique de septembre.

La province anticipe des revenus de 10,96 milliards de dollars, en hausse de 51,6 millions. Les dépenses prévues doivent atteindre 10,84 milliards, une hausse de 57,9 millions. Dans les deux cas, il s’agit de variations de 1 % ou moins.

Le gouvernement s’attend maintenant à percevoir près de 4 % moins en impôts sur le revenu des particuliers, un manque à gagner estimé à 110,5 millions. En revanche, la province s’attend à percevoir 90,8 millions supplémentaires en impôts sur le revenu des entreprises, soit 17 % de plus qu’anticipé.

La hausse des dépenses est surtout occasionnée par des besoins accrus en santé, soit 105 millions de dollars de plus que ce que prévoyait le gouvernement le printemps dernier.

Le ministère des Transports et du Renouvellement des infrastructures voit aussi ses dépenses grimper. Elles s'élèvent à près de 10 millions de plus que prévu, en raison de dépenses supplémentaires de 4,2 millions pour le service de traversier entre la Nouvelle-Écosse et le Maine, 3 millions pour le réaménagement de l’hôpital Queen Elizabeth II (QEII) d’Halifax, et 2 millions et demi pour un nouveau terminal de fret à l’aéroport international Stanfield.

Sans surprise, le gouvernement doit tempérer ses ardeurs en ce qui a trait à la vente de cannabis. Il dit maintenant s’attendre à recevoir 60 % de moins qu’espéré au printemps. La légalisation du cannabis récréatif au Canada s’est faite avec un peu de retard et est survenue à mi-chemin d'un exercice financier pour lequel la Nouvelle-Écosse espère maintenant accumuler 4,1 millions de dollars en taxes perçues sur le cannabis.

La province estime ne pas vendre autant de cannabis qu’elle le pourrait, car la demande est forte, mais des problèmes d’approvisionnement persistent depuis la légalisation le 17 octobre.