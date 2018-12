17 nouveaux logements abordables à Regina

Ce complexe, le Gerri Carroll Hope Centre, accueillera des personnes qui peinent à se loger correctement en raison de déficience intellectuelle ou physique, d’une maladie mentale, ou encore à cause d’une dépendance.

D’un coût de 1,7 million de dollars, le centre a été financé conjointement par les gouvernements provincial, fédéral et la Ville de Regina. Il sera géré par l’organisme de bienfaisance Souls Harbour Rescue Mission.

Le Gerri Carroll Hope Centre aura un impact majeur sur les citoyens les plus vulnérables de Regina , a dit Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana. Il parlait au nom du ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos.

Un centre aux services multiples

Situé au nord-est du centre-ville, ce centre comprend 13 studios et 4 appartements avec une chambre à coucher. Le centre offrira de nombreux services à ces résidents.

Nous allons offrir plus d’aide en forme de nourriture, de vêtements, d’hébergement d’urgence, des services de garderie, des logements à long terme à ceux qui sont dans le besoin , a expliqué Joseph Miller, directeur général de Souls Harbour Rescue Mission.

De son côté le maire de Regina, Michael Fougere, a indiqué que le logement abordable reste une priorité pour la Ville.

Notre conseil municipal est très reconnaissant envers le Souls Harbour qui s'assure que [les citoyens les plus vulnérables] obtiennent l’aide nécessaire pour avoir leur proprement logement , a-t-il ajouté.

La première famille qui sera accueillie au centre devrait prendre possession de son logement le 24 décembre.