Début des audiences pour les griefs d’anciens techniciens d’Éric Salvail

Le Tribunal administratif du travail a commencé l'audition des griefs de 116 techniciens qui réclament 736 000 $ à l'ancien producteur et animateur Éric Salvail.

Ces techniciens, qui sont membres de l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS), avaient des contrats ou des engagements jusqu’en avril 2018 pour l’émission En mode Salvail, affirme Gilles Charland, directeur général de l’AQTIS.

Ils disent qu’ils n’ont pas été payés lorsqu’Éric Salvail a cessé ses activités en raison d’allégations d'inconduite sexuelle.

Un premier grief vise Éric Salvail et ses entreprises, et un deuxième cible l’entreprise Media Ranch, qui a racheté les actifs du producteur et animateur, explique M. Charland.

Les sommes réclamées s’élèvent à 736 000 $.

« C’est toute la question de la précarité des techniciens dans le milieu dans lequel ils travaillent, alors qu’ils avaient des contrats et des engagements que la production se ferait. Ils ont signé des engagements ou ont donné leur parole comme quoi ils seraient présents lors du tournage des émissions pour la fin de la saison 2017 et le début 2018. Selon nous, ils doivent être payés », affirme M. Charland.

L’arbitre de griefs doit rendre une première décision le 6 février sur une objection préliminaire de Media Ranch, indique M. Charland.