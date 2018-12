Faire entrer du fentanyl au pénitencier vaut 5 ans de plus à un détenu

Un détenu qui a voulu faire entrer de la drogue en pénitencier de Donnacona en 2016 va y passer 5 ans de plus.

Alors qu'il purgeait une peine de 6 ans pour un braquage à domicile, Richard Panin a demandé à un complice à l'extérieur des murs de recevoir une carte de voeux « spéciale ».

Quand la carte est arrivée, les agents y ont trouvé, dissimulés, quatre timbres de fentanyl.

Lors d'un transfert dans un autre établissement carcéral, il a cette fois dissimulé de la drogue dans ses sous-vêtements.

Les agents correctionnels y ont récupéré 2,7 grammes d'un mélange d'héroïne et de fentanyl synthétique en poudre et 11 grammes de haschich, cachés dans la doublure de son caleçon.

Faire entrer de la drogue dans une prison représente un facteur « particulièrement aggravant », a insisté la juge Réna Émond, même si les quantités semblent minimes.

« Surtout que la marchandise doit être dissimulée, le fait de manoeuvrer clandestinement empêchera très certainement de trafiquer de lourde quantité », a observé la magistrate.

Soulignant que Panin a tenté de faire entrer la drogue « la plus puissante sur la marché », soit le fentanyl, elle a adhéré davantage à la demande de la poursuite qui réclamait 6 ans de détention supplémentaire.

Le procureur de la poursuite, Me Éric Beauséjour, s'est dit satisfait de la peine de 5 ans qui est plus importante que les deux ans et demi proposés par l'avocat de la défense.

Richard Panin offrait de verser 5 000 $ à un organisme de charité, en échange d'une peine réduite, ce que la juge Émond a balayé du revers de la main.

« Cette offre de don constitue un avantage indu inacceptable dans les circonstances », a conclu la juge Réna Émond.