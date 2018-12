L'hiver arrivera en force vendredi en Abitibi-Témiscamingue

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial.

Une importante dépression devrait laisser des quantités importantes de neige.

Au lever vendredi matin, on va être sous la neige. Le tout devrait être terminé vendredi en début de soirée. En termes de quantité, il reste encore quelques incertitudes en termes de trajectoire vraiment précise de la dépression et de la neige qui y est associée, mais disons que pour la plupart des régions, ça devrait être entre 15 et 25 centimètres , indique Alexandre Parent, météorologue à Environnement Canada.

À mesure qu'on s'approche de la frontière ontarienne, peut-être un peu moins, et quand on s'en va plutôt vers Parent, Chibougamau, peut-être un peu plus , ajoute-t-il.

Ces accumulations de neige devraient réduire la visibilité sur les routes et rendre les déplacements plus difficiles alors que s'amorce le congé des Fêtes pour plusieurs.