La MRC de Papineau invite les visiteurs à « revenir sur terre »

La Municipalité régionale de comté (MRC) de Papineau, en Outaouais, veut inciter plus de touristes à visiter la région l'an prochain. Sa nouvelle stratégie promotionnelle, lancée mercredi, invite les visiteurs à « Revenir sur terre » — un clin d'œil au patrimoine naturel de la MRC.

Le Plan d'action touristique de la MRC de Papineau prévoit notamment une nouvelle identité visuelle pour la région. Le préfet Benoît Lauzon s'est toutefois fait avare de détails, puisque les 24 maires de la MRC doivent d'abord entériner cette « stratégie identitaire touristique » lors de leur réunion de mercredi soir.

Il faut évoluer. Les milieux changent, il faut suivre la tendance , a fait valoir M. Lauzon, ajoutant que plus de précisions seront dévoilées après la présentation du projet aux élus.

On le sent que les gens ont envie d'être tous ensemble, puis cette nouvelle identité-là, je trouve qu'elle nous ressemble , a affirmé Véronique Filion, membre du comité d'élaboration du plan d'action et copropriétaire du commerce Brasse-Camarade.

Des promenades thématiques

Parmi les stratégies développées pour favoriser le tourisme, cinq types de promenades thématiques seront mises en place dans la région : sauvages, bucoliques, gourmandes, culturelles et sportives. Les touristes seront ainsi invités à visiter différents attraits selon leurs intérêts.

C'est pour que les touristes puissent se reconnecter avec eux-mêmes que cette stratégie a été développée, a affirmé Jessy Laflamme, agente du développement rural et du tourisme de la MRC.

Un plan issu de consultations auprès de la communauté

Plus de 150 acteurs de l’industrie touristique de la région ont participé à un forum au printemps dernier pour élaborer la nouvelle stratégie touristique mise sur pied par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et l'agence publicitaire Oasis communication marketing.

Ce forum, qui a servi à l'élaboration du nouveau plan d'action touristique de la MRC, avait permis d'identifier quatre priorités :

Identité et vision régionales, promotion et communication; Accueil; Infrastructures et développement de l'offre; Liens entre les entreprises et les partenaires de l'industrie.

Le comité préparera dans les prochains mois un plan de marketing plus précis qui ciblera les visiteurs et les joueurs de l’industrie touristique. Ce plan sera dévoilé au printemps.

Avec les informations de Gilles Taillon