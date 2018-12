La Fed relève ses taux, mais projette moins de hausses en 2019

La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé mercredi pour la quatrième fois cette année son taux directeur, le plaçant dans la fourchette de 2,25 % à 2,5 %. Elle anticipe également deux hausses plutôt que trois en 2019.

Cette hausse du taux cible du financement à un jour était attendue, et elle est d'un quart de point de pourcentage. Avec cette augmentation, le taux directeur atteint son plus haut niveau depuis 2008. En conférence de presse à la suite de l'annonce de la hausse, le président de la Banque centrale américaine, Jerome H. Powell, a déclaré que les messages publiés sur Twitter et les déclarations du président Donald Trump n'avaient pas d'incidences sur les politiques adoptées par la FED. C'est qu'avant-hier encore, le président Trump avait reproché à la Réserve fédérale ses hausses de taux successives. Dans un message sur Twitter, le président avait déclaré qu'il était « incroyable » que la Fed envisage une nouvelle hausse de taux, alors que le dollar est « très fort » et qu'il n'y a « quasiment pas d'inflation ». Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine Photo : Reuters / Yuri Gripas M. Powell, qui a été nommé par M. Trump lui-même à la tête de la Réserve fédérale, a affirmé en substance que les considérations d'ordre politique n'avaient pas leur place dans les discussions sur la politique monétaire. La Fed prévoit une croissance de 2,3 % du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis en 2019 puis de 2,0 % en 2020, un peu en dessous des projections du mois de septembre. Nous avons vu une évolution qui pourrait signaler un ralentissement par rapport à ce qu'on prévoyait il y a quelque mois. Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine « Un durcissement des conditions financières observé au cours des deux derniers mois », avec notamment la chute du marché boursier, « couplé aux signes de croissance plus faible à l'étranger nous ont conduit à réduire un peu la projection de croissance et d'inflation », a précisé Jerome Powell. Des risques « globalement équilibrés » Dans une déclaration publiée mercredi, la Fed a souligné la force de la croissance économique, précisant que les entreprises continuent de créer de l'emploi et que les consommateurs continuent à dépenser. La Fed affirme que les risques entourant l'économie sont « globalement équilibrés ». Elle entend continuer « à surveiller les évolutions économiques et financières mondiales et à évaluer leurs implications pour les perspectives de l'économie ». Cette hausse vise à accroître les coûts d'emprunt pour les entreprises et les consommateurs. Les observateurs notent qu'en raison des taux d'intérêt plus élevés des prêts hypothécaires et des prêts-autos, la demande a commencé à fléchir dans ces secteurs. Malgré tout, la Fed constate que les dépenses des ménages « continuent de croître fortement ».