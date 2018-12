La Fed relève ses taux, mais projette moins de hausses en 2019

Partagez via Linkedin (Fenêtre modale)

La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé mercredi pour la quatrième fois cette année son taux directeur, le plaçant dans la fourchette de 2,25 % à 2,5 %.

Elle anticipe également deux hausses des taux plutôt que trois en 2019. Cette hausse du taux d'intérêt au jour le jour était attendue, et elle est d'un quart de point de pourcentage. Dans une déclaration publiée mercredi, la Fed a souligné la force de la croissance économique, précisant que les entreprises continuent de créer de l'emploi et que les consommateurs continuent à dépenser. La déclaration de la Banque centrale ne fait nulle mention de la turbulence qui a secoué les marchés financiers tout récemment. Cette hausse du taux directeur vise à accroître les coûts d'emprunt pour les entreprises et les consommateurs. Les observateurs notent qu'en raison des taux d'intérêt plus élevés des prêts hypothécaires et des prêts-autos, la demande a commencé à fléchir dans ces secteurs. Malgré tout, la Fed constate que les dépenses des ménages « continuent de croître fortement ».