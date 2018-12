Des Canadiens au Championnat mondial de karaoké en Finlande

Christine Costa et Dustin Jodway chantent habituellement au resto-bar Tracie's Place à Hamilton, mais cette semaine sera un peu différente. Habitués de cette institution de Hamilton, qui offre des soirées karaoké sept soirs par semaine, les deux se démèneront plutôt sur la scène du club Apollo Live au centre-ville de Helsinki, en Finlande.

Le Championnat mondial de karaoké se vante d'être la plus grande et la plus prestigieuse compétition de chanteurs amateurs au monde .

Christine Costa et Dustin Jodway chantent trois duos ensemble lors du championnat. Photo : Christine Costa et Dustin Jodway

Dustin Jodway compte remporter le titre de champion du monde avec sa partenaire. Il croit avoir assez d'expérience pour y arriver.

Je chante du karaoké depuis que je peux entrer dans un bar , explique M. Jodway.

L'homme de 35 ans était aussi juge pour la portion solo du Championnat canadien de karaoké.

On fait tout ça par amour de la musique. Dustin Jodway, participant canadien au Championnant du monde de karaoké

Sa partenaire, Christine Costa, compte avant tout s'amuser.

À la fin de la journée, on veut juste avoir du plaisir sur scène , indique-t-elle.

Ensemble, ils chanteront un morceau de la trame sonore de Moulin Rouge, une reprise de Don't You Wanna Stay de Jason Aldean avec Kelly Clarkson ainsi que It's All Coming Back To Me Now, popularisé par Céline Dion.

Selon les principaux intéressés, ce n'est pas un hasard si des gens originaires de la région de Hamilton participent au championnat.

Il y a tellement d'endroits pour chanter du karaoké à Hamilton, plus qu'à Toronto , souligne Mme Costa.

Le Canada fait sa place

Sharon Quinn, directrice nationale du Championnat canadien de karaoké, estime que le Canada et les États-Unis se démarquent davantage dans la compétition depuis quelques années.

L'Amérique du Nord, est de plus en plus forte. Il y a trois ans, une Canadienne de Winnipeg a fini première dans sa catégorie , explique-t-elle.

Mme Quinn s'assure d'organiser les qualifications provinciales et nationales pour le Championnat du monde.

Les finalistes nationaux s'affrontent habituellement à Calgary, pour pouvoir ensuite se diriger vers la compétition internationale.

Les vainqueurs courent la chance de retourner chez eux avec environ 5000 euros par vainqueur.

Deux autres Canadiens participent au championnat, il s'agit de Sean Britton et de April Youth de Calgary.

Le Championnat mondial de karaoké se poursuit jusqu'au 21 décembre.