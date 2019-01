Voici Mr Trash Wheel, une machine qui recueille le plastique dans le port de Baltimore

Près de l’eau, cette drôle de machine attire immédiatement l’attention des visiteurs.

On l’appelle Mr Trash Wheel et sa mission est avant tout environnementale. Elle recueille les déchets provenant de la ville qui finissent par se retrouver dans le port de Baltimore, notamment après d’importantes pluies.

