Les sorties de Baldini : les activités à faire en Alberta du 20 au 23 décembre

C'est le temps des fêtes! Et ce ne sont pas les activités qui manquent pour célébrer. Je vous propose tout d'abord, à Edmonton, un concert avec les grands classiques de Noël pour toute la famille, un Casse-Noisette unkrainien et pourquoi pas le conte du petit chaperon rouge.... Et à Calgary, je vous présente le spectacle de l'histoire de la nativité et du jazz à la Frank Sinatra.

Un texte de Lyssia Baldini

Edmonton

A Very Merry Pops

L'Orchestre symphonique d'Edmonton présente son concert du temps des fêtes. Avec des classiques comme Winter Wonderland, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! et O Holy Night, vous serez décidément dans l'esprit de Noël! C'est le chef d'orchestre, Robert Bernhardt qui dirigera les musiciens.

Vous allez reconnaitre toutes les chansons populaires du temps des fêtes. Photo : Winspear

Il y aura également plusieurs artistes invités dont la violoniste Gabrielle Després, le pianiste Tony DeSare et les chorales Melisizwe Brothers, Kikimasu et Shumayela.

Un beau concert, pour toute la famille, qui vous rappellera de bons souvenirs d'enfance! A Very Merry Pops est présenté les 21 et 22 décembre, à 20 h, au Centre Winspear.

Le petit chaperon rouge

Vous connaissez surement ce conte classique au sujet d'une jeune fille et un grand méchant loup? Mais détrompez-vous, car dans cette version, l'héroïne veut devenir une star de la chanson pop!

Découvrez une toute nouvelle histoire du petit chaperon rouge. Photo : Courtoisie Fort Edmonton

Dans le style des Pantomimes britanniques, le public est invité à participer. Plus vous en faites, meilleure devient la pièce!

Vivez l'aventure jusqu'au 31 décembre, au théâtre Capitol du parc Fort Edmonton.

Clara's Dream

La troupe de danse Shumka présente Clara's Dream, une relecture ukrainienne du Casse-Noisette sur la musique de Tchaïkovski.

Une vitalité qui apporte une originalité au spectacle. Photo : Ian Jackson

C'est un spectacle unique en son genre, qui enrichit le ballet classique d'une danse plus athlétique et colorée.

La production met en scène la troupe de danse ukrainienne Shumka, des membres de son école de danse, des invités d'honneur et des membres des Ballets Kyiv ainsi que de la chorale de Clara's Dream.

Plus de 70 artistes font partie du spectacle! Photo : Gregg Ingram

Ne manquez pas ce superbe spectacle qui vous en mettra plein la vue, les samedi 22 et dimanche 23 décembre, à l'auditorium Jubilee d'Edmonton.

Edmonton et Calgary

Calgary Jazz Orchestra : Perfectly Frank Christmas 2018

Mettez-vous dans l’ambiance des fêtes avec les grands classiques de Noël de Frank Sinatra!

Revisitez ces mélodies des plus romantiques et amusantes avec le chanteur-compositeur et musicien Johnny Summers.

Perfectly Frank Christmas Photo : Calgary Jazz Orchestra

Les 18 musiciens de l’orchestre et les invités spéciaux, dont la soprano Michelle Minke, vont vous divertir et vous faire rire.

Un spectacle pour toute la famille! Photo : Calgary Jazz Orchestra / Picasa

Vous pourrez entendre des classiques tels que Flying Me to The Moon, Luck be a Lady et leur toute première interprétation de My Way.

Les représentations ont lieu à Edmonton, avec Don Berner et son Big Band, le samedi 22 décembre à l'Église Ottewell United et à Calgary, à 15 h et à 19 h, au River Park Church.

Calgary

The Calgary Nativity Pageant

C'est le retour du traditionnel spectacle The Calgary Nativity Pageant! Imaginez-vous, c'est depuis 55 ans que 300 bénévoles rendent possible, chaque temps des fêtes, la présentation de l'histoire de la nativité.

Joseph et Marie Photo : Maricel Gonzales

Sur scène il y a des bénévoles, des acteurs et même des animaux vivants, le tout minutieusement chorégraphié!

Une belle tradition pour débuter vos festivités! Photo : Maricel Gonzales

Suivez les trois Rois mages tout au long de leur périple. Le spectacle est présenté aux 20 minutes, jusqu'au 24 décembre, entre 19 h et 21 h et c'est gratuit!

Voilà pour cette semaine, je vous souhaite un bon temps des fêtes!