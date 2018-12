La Cour d'appel de la C.-B. confirme l'arrêt des procédures contre Nuttal et Korody

La Cour d'appel de la Colombie-Britannique confirme à l'unanimité que la suspension des procédures intentées contre John Nuttal et Amanda Korody, qui ont été reconnus coupables d'actes terroristes en 2015, était justifiée.

Dans son jugement de 141 pages, la Cour, sous la plume de la juge Elizabeth Bennett, écrit que l’enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ayant mené au dépôt des accusations contre le couple de Surrey, constituait un « simulacre de justice ».

En juin 2015, un jury avait déclaré John Nuttal, 44 ans, et Amanda Korody, 35 ans, coupables d’avoir planifié un attentat à la bombe devant l’Assemblée législative, à Victoria, en 2013, le jour de la fête du Canada.

Cette condamnation a toutefois été suspendue en 2016, pour cause d'abus de procédures. La juge Catherine Bruce, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, avait alors estimé que des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avaient piégé le couple et « fabriqué » leur crime, dans une manoeuvre dite de « provocation policière ».

Selon elle, John Nuttall et Amanda Korody ne disposaient pas de capacités intellectuelles suffisantes pour organiser un tel attentat, et la GRC a profité de leur fragilité mentale pour les inciter à commettre l'acte. L’homme et la femme avaient alors été libérés, tout en étant soumis à des conditions sévères de liberté.

C’est cette décision qui est confirmée par la Cour d’appel de la province.

Un plan que Nuttal et Korody étaient « incapables de mettre en place »

Toutefois, les juges de cette cour sont en désaccord avec certaines conclusions de la juge Bruce.

Ils affirment notamment que la GRC avait suffisamment de raisons de déclencher une opération d’infiltration contre le couple.

« Cependant, les policiers sont allés bien au-delà de l’enquête à propos d’un crime, écrit la juge Bennett. Ils ont poussé, poussé, et poussé [Nuttal et Korody] à mettre en place un plan qui fonctionne. »

La police a fait tout en son pouvoir pour faciliter ce plan. Elizabeth Bennett, juge à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique

John Nuttal et Amanda Korody étaient pourtant « incapables de le mettre en place par eux-mêmes », affirme la juge.

« Les infractions liées au terrorisme sont parmi les crimes les plus sérieux de notre système de justice, mais les policiers n’ont pas de pouvoirs illimités lorsqu’ils enquêtent sur un crime, aussi sérieux soit-il, ajoute la Cour. Les principes d’équité et de justice restent hautement pertinents et la conduite de la police doit se faire en adéquation avec ces principes. »

Le jugement pourrait faire l'objet d'un appel à la Cour suprême du Canada.

Pour le moment, le couple est encore en liberté surveillée, en attendant la tenue d'audiences sur l’obligation de ne pas troubler l’ordre public.