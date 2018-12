Méfaits à Kipawa : un suspect recherché par la police

Elle demande donc l'aide de la population.

Les méfaits seraient survenus entre le 28 octobre et le 9 novembre dans un chalet situé au lac Otter.

Des images ont été captées par une caméra de surveillance.

Selon la SQ, on peut y voir un homme quitter un chalet à bord d'un VTT de marque Can Am, modèle Outlander Max récent.

Lors des événements, l'homme portait des vêtements camouflage, une casquette et un dossard orange.

Toute personne ayant des informations peut communiquer avec la Sûreté du Québec.