Nouveau bilan : 17 arrestations dans une opération antidrogue à Longueuil

En tout, 17 personnes ont été arrêtées, 12 endroits ont été perquisitionnés et des biens d’une valeur de plus de 220 000 $ ont été saisis.

Ce sont des informations reçues par le public il y a deux mois qui ont donné le coup d’envoi à l’opération Méchoui.

Plus de 120 policiers ont visité 12 adresses en Montérégie et dans Lanaudière, soit six à Longueuil, deux à Saint-Hubert, deux à Brossard, une à Saint-Amable et une à Mascouche.

Ils ont saisi :

plus de 1 kg de haschisch;

plus de 3900 comprimés de drogues de synthèse,

plus de 12 kg de marijuana;

de la cocaïne;

30 000 $;

6 voitures.

La valeur des saisies s’élève à plus de 220 000 $.

Parmi les 17 personnes arrêtées, on compte 13 hommes âgés de de 21 à 55 ans et 4 femmes de 21 à 45 ans.

Les suspects devaient comparaître mercredi au palais de justice de Longueuil pour faire face à des accusations de trafic, de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et de complot.

L’enquête a été menée par des policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) qui ont reçu l’appui de leurs collègues des corps policiers de Laval et de Châteauguay, des régies intermunicipales de police Richelieu-Saint-Laurent et Roussillon, de même que de la Sûreté du Québec (SQ) pour mener leur opération.