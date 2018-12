Sondage : les Québécois préfèrent le pétrole de l’Ouest

Selon les résultats, 66 % des répondants québécois préfèrent que le pétrole importé dans leur province provienne de l’Ouest canadien que de n’importe quel autre endroit dans le monde.

On a entendu le premier ministre québécois dire qu’il ne voulait pas du pétrole sale de l’Alberta et bien, c’est ce que l’on consomme et c’est que les Québécois veulent que l’on achète aussi , explique Germain Belzile, chercheur associé sénior à l’IEDM.

M. Belzile ajoute cependant que le sondage ne capture pas l’envie ou non des Québécois de diminuer leur dépendance au pétrole. Toutefois, il constate que leur consommation n’a pas diminué. La consommation d’essence a augmenté d’un tiers depuis les années 1990 au Québec , affirme-t-il.

Le pipeline vu comme sécuritaire

Le sondage estime également que 45 % des Québécois considèrent le pipeline comme le moyen le plus sécuritaire pour transporter le pétrole contre 14 % pour le camion-citerne et 13 % pour le train.

Plus de la moitié des gens sondés souhaitent aussi que leur province exploite ses propres ressources pétrolières plutôt que de continuer à importer le pétrole qu’il consomme.

Pour M. Belzile, la différence de ton entre les résultats de ce sondage et les paroles des politiciens québécois s’explique tout simplement par de l’opportunisme politique. Interdire un pipeline, déclarer que l’on ne veut pas du pétrole sale de l’Alberta, ça ne touche pas le quotidien de la vie des gens et ça permet aux politiciens d’établir une certaine réputation. [...] Il [un politicien] sait qu’il ne perdra pas de votes puisque les gens furieux de ça sont en Alberta et ne votent pas au Québec. Il risque au contraire de gagner un peu de votes au Québec parmi les gens qui sont résolument contre les pipelines , analyse-t-il.