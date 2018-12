Dans la besace de Marie-Eve Proulx pour l'année 2019

Même si la session parlementaire n'aura duré que deux semaines, la ministre Marie-Eve Proulx est déjà en mesure de faire un premier bilan en cette fin d'année 2018. La ministre déléguée du Développement économique régional et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent, de Gaspésie-les-Îles et de Chaudière-Appalaches a, par ailleurs, un agenda bien rempli pour l'année à venir.

La députée de Côte-du-Sud, élue le 1er octobre dernier, admet que ces deux premières semaines à Québec lui ont permis de se familiariser avec les rouages de l'Assemblée nationale. J'ai trouvé ça très intéressant qu'on puisse faire une courte session parlementaire avant la longue session qui va s'amorcer en février. Ça nous a permis de vivre l'expérience. J'étais davantage en mode observation. Toutefois, on a quand même passé trois projets de loi! , souligne Mme Proulx.

En novembre, la ministre affirmait vouloir brancher l'ensemble des régions du Québec à la téléphonie cellulaire et à internet haute vitesse avant la fin de son mandat. À la vue des dossiers légués par le gouvernement précédent en la matière, Mme Proulx ne change en rien cette volonté.

On veut que toutes les régions soient branchées à la fibre optique : c'est sans aucun doute. [...] C'est inacceptable qu'on parle encore de ça en 2018 et je pense que les élus [régionaux], c'est aussi leur discours. Marie-Ève Proulx, ministre déléguée du Développement économique régional

Des travailleurs de Bombardier à La Pocatière Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Soins de santé et usine Bombardier

Le 14 décembre, la ministre a rencontré le comité Mes soins restent ici, qui veille à la qualité des soins de proximité offerts au Kamouraska, surtout à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima. Souhaitant en finir avec les problèmes de ruptures de services, Mme Proulx souhaite s'y attarder davantage au retour des fêtes.

On va mettre en place, au retour des fêtes, un comité qui va se pencher [sur le dossier] pour trouver des solutions à très court terme. Pour moi, c'est important que les gens de la région soient impliqués dans ce comité pour déterminer les solutions. C'est pas au gouvernement d'imposer des solutions , indique la ministre.

Toujours au Kamouraska, Marie-Eve Proulx indique que l'usine Bombardier de La Pocatière sera sur son radar. La récente perte d'un contrat de wagons pour VIA Rail au profit de l'allemande Siemens préoccupe les Kamouraskois et la ministre est bien au fait de cette réalité.

Souvent, les gouvernements précédents ont agi en réaction à l'égard de l'usine Bombardier. Nous, on veut agir en amont. J'ai parlé avec mon collègue [Pierre] Fitzgibbon. Donc il va y avoir des annonces - je veux pas dire des annonces, mais plutôt des engagements et des actions, après les fêtes , décrit Mme Proulx.

Les propriétaires d'armes à feu ont jusqu'au 29 janvier 2019 pour se soumettre à la loi québécoise et procéder à l'enregistrement. Photo : iStock

Registre québécois des armes à feu

Malgré la grogne suscitée par le registre québécois des armes à feu, surtout auprès des chasseurs, Marie-Eve Proulx est catégorique : le gouvernement garde le cap. Les propriétaires d'armes devront donc les enregistrer avant la date butoir du 29 janvier 2019.

On invite les gens à s'inscrire gratuitement au cours des prochaines semaines. C'est une loi et on doit s'y conformer. Toutefois, on n'est pas fermés à voir ce qu'on pourrait faire pour la suite. On peut l'ajuster, la moduler. À l'usage, on verra bien. Marie-Eve Proulx, ministre déléguée du Développement économique régional

Pénurie de travailleurs

Le gouvernement Legault a toujours la volonté d'abaisser le seuil d'immigration, ce qui déplaît à plusieurs entrepreneurs qui comptent sur ces travailleurs potentiels afin de pourvoir les emplois disponibles. Toutefois, Marie-Eve Proulx rappelle qu'elle souhaite valoriser deux initiatives pour affronter les défis liés au manque de travailleurs.

En plus de l'immigration, on veut mieux intégrer les immigrants, on veut des incitatifs fiscaux pour ramener les travailleurs à la retraite sur le marché. On veut aussi adapter le marché du travail à ces gens-là. L'autre élément, c'est l'automatisation des entreprises. Est-ce qu'on peut avoir davantage de robots? J'ai déjà des modèles dans la région qui démontrent l'effet très positif de l'automatisation , affirme la ministre.

Elle ajoute que les travailleurs ne souffrent pas d'une telle approche. Des robots font le travail de base et les autres employés ont de meilleurs salaires. Il n'y a pas eu de coupe d'emplois, au contraire: ça a donné de meilleurs emplois , ajoute-t-elle.