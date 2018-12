Cultiver du kale à Kuujjuaq

Des plans de laitue, de bok choy, de kale et de coriandre, bien au chaud dans un conteneur hydroponique, poussent actuellement au nord du 55e parallèle.

Une première dans la région qui doit permettre, entre autres, de contribuer à la sécurité alimentaire de la communauté, qu'il fasse 20 °C ou -40 °C.

Pour l'instant, il s'agit d'un projet-pilote d'une année, mené par la Société Makivik en partenariat avec la Société du Plan Nord.

Les coûts, évalués à 350 000 $, seront entièrement assumés par le gouvernement provincial. Une façon de contrôler le risque pour les propriétaires de l'épicerie inuite Newviq’vi, qui a accepté de vendre les légumes.

Percée majeure

Pour Andy Moorhouse, vice-président au développement économique à la Société Makivik, la possibilité de produire localement des légumes frais toute l'année est une véritable « percée » pour les communautés inuites.

Nombreux seront les villages à observer le déroulement du projet de Kuujjuaq, croit-il. M. Moorhouse espère qu'il sera possible, à terme, d'étendre la technologie ailleurs dans le Nunavik.

« Nos [épiceries] sont remplies de produits [fruits et légumes] qui sont dégradés par le temps qu’ils arrivent sur les tablettes », que ce soit par avion ou par bateau, rappelle-t-il.

Juste sur le point de vue nutritionnel, ce sera un bénéfice pour la communauté. Andy Moorhouse, vice-président au développement économique, Société Makivik

Jusqu'à 400 plans pourront être produits par semaine dans le conteneur, ce qui correspond à la demande actuelle pour des légumes dans cette communauté d'un peu moins de 3000 âmes.

Une partie sera donnée à la garderie, aux foyers pour personnes âgées et au refuge pour femmes. Tout le reste sera vendu en épicerie.

Le conteneur a été acheté à la compagnie Growcer, basée à Ottawa. Photo : Courtoisie - Société Makivik

M. Moorhouse espère que les coûts de production et la diminution drastique des frais de transport sauront maintenir le prix des aliments à la baisse.

« Nous ne pouvons les vendre plus cher que ce nous dépensons pour le moment », insiste-t-il. Le projet-pilote servira donc « d'apprentissage ».

Selon les calculs actuels, M. Moorhouse a bon espoir que le budget sera respecté et que le projet sera rentable. « Mais on ne sait pas avec certitude. »

Matières résiduelles

Le conteneur de Kuujjuaq, obtenu de la compagnie ontarienne Growcer, est chauffé grâce à la combustion d’huiles usées provenant du garage municipal.

Car avant de produire des légumes, l'enjeu des matières résiduelles interpellait les habitants de Kuujjuaq.

« La communauté voulait surtout un projet de valorisation énergétique », affirme Nathan Cohen-Fournier, responsable du développement socioéconomique à la Société Makivik.

La Société du Plan Nord, de son côté, avait l'intérêt de tester le marché de la production maraîchère autonome au Nunavik.

Les deux idées se sont arrimées à l'intérieur de ce même projet. « On a réalisé qu’l y avait une belle synergie qui était possible », explique M. Cohen-Fournier.

Qui plus est, l'agriculture locale est de plus en plus d'actualité à Kuujjuaq, poursuit-il. Deux serres communautaires permettaient déjà aux habitants de produire leurs propres légumes durant les mois d'été.

Pas très nordique...

Avant d'être autorisé, le type de projet mis de l'avant par la Société du Plan Nord a nécessité certaines explications auprès des communautés locales. D'où l'importance du partenariat avec Makivik.

« C'est un concept assez étranger au nord. Pour eux, l'alimentation traditionnelle est encore beaucoup au centre d'une alimentation saine. Il a fallu démontrer qu'on avait une approche qui était cohérente », fait savoir Marc-Antoine Fortin, agent de développement des infrastructures à la Société du Plan Nord.

L'idée était donc de commencer petit, avec un conteneur de 40 pieds, plutôt qu'un projet plus vaste.

Marc-Antoine Fortin, agent de développement des infrastructures à la Société du Plan Nord. Photo : Radio-Canada

Avec la composante d'arrimer le tout avec une valorisation des matières résiduelles, M. Fortin et son équipe se sont ajustés pour assurer la « viabilité commerciale du projet ».

« Il faut trouver quelle ressource on peut mettre en valeur localement, considérant le coût élevé de l'approvisionnement [dans le Grand Nord] », souligne-t-il.

« Dans les matières résiduelles, il y a de l'énergie. Donc nous, ce qu'on évalue, c'est comment on peut remettre à travers une démarche d'économie circulaire les matières résiduelles dans le cycle de production économique. »

D'autres matières résiduelles que l'huile usée pourraient être utilisées à moyen ou long terme.