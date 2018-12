La cause de l’élection dans Saint-Jean Havre suspendue pour une présumée irrégularité

L’avocat d’Élections Nouveau-Brunswick, Fred McElman, a demandé que Kelly VanBuskirk, l’avocat du candidat progressiste-conservateur Barry Ogden, soit récusé.

Fred McElman soutient que Kelly VanBuskirk possède des documents préparés pour l’équipe de juristes de la province et qu’il n’a pas immédiatement divulgué ce fait, ce qui constituerait une violation du code de conduite du Barreau du Nouveau-Brunswick.

Me McElman accuse aussi Kelly VanBuskirk d’avoir utilisé les documents en question dans la cause de Saint-Jean Havre et d’avoir refusé de les rendre aux juristes de la province lorsqu’on le lui a demandé la première fois.

Le candidat libéral Gerry Lowe a remporté le siège de Saint-Jean Havre aux élections du 24 septembre par une faible avance de 10 voix sur le candidat progressiste-conservateur Barry Ogden.

Il s’agissait du résultat le plus serré de toutes les circonscriptions de la province. Saint-Jean Havre s’est retrouvée au coeur d’une lutte pour le pouvoir entre les deux partis qui n’ont ni l’un ni l’autre la majorité des sièges à l’Assemblée législative.

Un dépouillement judiciaire le 4 octobre a confirmé la défaite de Barry Ogden. Mais son équipe d’avocats tente de faire annuler les résultats de l’élection dans Saint-Jean Havre.

L’avocat d’Élections Nouveau-Brunswick demande que son homologue Kelly VanBuskirk (ci-dessus) soit récusé de la cause en raison d’une présumée inconduite. Ce dernier prépare sa défense à ces allégations. Photo : CBC/Brian Chisholm

Kelly VanBuskirk a soutenu que des employés d’un bureau de scrutin dans Saint-Jean Havre ont violé la loi sur les élections en enregistrant deux fois les numéros d’identification de 40 électeurs.

L’avocat a demandé à la cour de lui donner du temps pour préparer sa défense face aux allégations de Fred McElman. Le juge a accepté de suspendre les procédures jusqu’à 9h, vendredi.

Avec les renseignements de Connell Smith