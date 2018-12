Nouveau contrat de travail pour le Syndicat des journalistes de La Frontière

Le Syndicat des journalistes de La Frontière a un nouveau contrat de travail. Ainsi, ceux qui écrivent pour le journal désormais détenu par Lexis Média et L'Éclat ont signé une convention de trois ans.

Les journalistes ont obtenu la réintroduction du plancher d'emploi. En 2016, ce dernier avait été supprimé par TC Média.

Il s'agit d'un des gains réalisés par les travailleurs lors de la négociation.

La nouvelle convention protège aussi plusieurs acquis, notamment la participation de l'employeur au REER collectif et améliore les dispositions en cas de poursuites contre les journalistes.

Le vice-président du Syndicat des journalistes de La Frontière, Jean-François Vachon, estime

Je pense que le plancher d'emploi était important pour nous et ça nous permet de conserver un minimum de couverture journalistique ce qui est vraiment pour nos lecteurs et la population. Ça démontre aussi l'importance que Lexis accorde au volet journalistique dans ses publications et ça prouve une belle ouverture de l'employeur à ce niveau-là.

L'ancienne convention était échue depuis avril 2018.