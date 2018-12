Broncos : le rapport sur l’intersection aura-t-il un impact sur le procès du chauffeur?

L'ajout du rapport sur les risques de collisions à l'intersection des routes 35 et 335 pourrait avoir un impact sur le dossier de la défense du chauffeur du camion semi-remorque entré en collision avec l'autocar des Broncos de Humboldt, selon un avocat spécialisé en transport.

Par contre, il n’est pas clair si le rapport aidera grandement la cause de la défense, a précisé l’avocat et Président de l'Association canadienne des avocats en transport, Pierre-Olivier Ménard-Dumas, en entrevue à l’émission Point du jour.

Mardi, le rapport indépendant a été ajouté comme preuve au dossier de Jaskirat Singh Sidhu. Cet ajout a justifié le report pour une 5e fois de l’audience du chauffeur, qui se représentera le 8 janvier à la Cour provinciale de Melfort, en Saskatchewan.

Difficultés pour la Couronne

Selon l’avocat spécialisé en transport, le rapport ajoute une difficulté de plus à la Couronne.

La Couronne va devoir faire la preuve que la personne a eu une conduite objectivement dangereuse [et] qu’une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait prévu les risques et aurait tenté de les éviter , explique-t-il.

Plusieurs des 13 recommandations du rapport ont attiré l'attention de Me Ménard-Dumas et pourraient jouer un rôle dans le procès.

Le rapport parle entre autres de la surcharge mentale, soit par la confusion autour de la signalisation ou encore à cause d’éléments favorisant la distraction visuelle. On y évoque la présence des lignes électriques qui peuvent attirer le regard du chauffeur et lui faire oublier l’arrêt obligatoire.

Le site commémoratif en mémoire de l'accident des Broncos pourrait être déplacé pour éviter de distraire les conducteurs. Photo : Radio-Canada

Il s’agit aussi de la première intersection majeure sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, est-ce que le conducteur aurait pu avoir une période d’inattention due à une espèce de routine qui s’installe sur une très longue période où il n’y a pas d’intersection? , demande Me Ménard-Dumas.

Tout n’est pas gagné

Par contre, Me Ménard-Dumas précise que le rapport fait un état de la situation actuelle de l’intersection, pas de son état au moment de l’accident. Ce n’est pas l’équivalent du rapport du coroner, qui tente de déterminer les causes probables de l’accident , précise-t-il.

De plus, la jurisprudence canadienne tend vers un durcissement des jugements envers les camionneurs. Dans un jugement précédent, un juge mentionne qu’il y a une responsabilité accrue, plus lourde, sur les conducteurs professionnels de véhicules lourds, étant donné qu’ils ont une formation et une classe de permis particulière , rappelle l'avocat.

Pour utiliser à leur plein potentiel les constats du rapport, la défense devra probablement appeler la firme de génie-conseil de la Colombie-Britannique à l’origine du rapport à témoigner en cour.