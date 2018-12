Les grandes entrevues de 2018 des émissions du Grand Toronto

Guy Mignault, Lise Bissonnette, Katherine Levac... Retour sur les quelques-unes de nos grandes entrevues de l'année 2018 qui ont marqué les émissions Y a pas deux matins pareils, L'heure de pointe et Grands Lacs café.

Émission Y a pas deux matins pareils

Paul Samson et Erik Giasson, deux hommes d'affaires reviennent sur la crise financière de 2008, la pire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Comme des milliers d'autres personnes, Erik Giasson a perdu son emploi et ensuite a sombré dans la dépression.

Après 22 années passées à Toronto et près de 20 à la direction du Théâtre français de Toronto, Guy Mignault retourne au Québec. Il revient avec nostalgie sur son séjour torontois et parle de vitalité de la francophonie canadienne.

Sur les médias sociaux, des jeunes de la génération du millénaire se prononcent contre les compressions dans les services en français en Ontario. La coprésidente du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO), Marie-Pierre Héroux et Louis-Philippe Dion, le collaborateur à l’émission Grands Lacs café, partagent leurs réflexions sur cette lutte franco-ontarienne.

Émission L'heure de pointe

Suzanne Ramsay combat un cancer gynécologique depuis 2015. Elle parle de sa vie avant la maladie, comment elle a reçu le diagnostic et de ses traitements. Elle explique aussi comment elle a réussi à garder la joie de vivre malgré cette épreuve et pourquoi elle voit dans sa participation à la recherche une mission pour aider les femmes comme elle.

Peter Oundjian a quitté cette année la direction de l'orchestre symphonique de Toronto. Il nous parle de ce qui l'a marqué au cours des 14 dernières années qu'il a passées au sein de l'orchestre et de son évolution.

Émission Grands Lacs café

La journaliste et écrivaine Lise Bissonette parle des compressions dans les services en français en Ontario. Elle s'intéresse à la francophonie depuis qu'elle a commencé comme journaliste au journal Le Devoir en 1974. On lui avait confié rapidement des reportages à l'extérieur du Québec sur la francophonie au Canada.

L'humoriste franco-ontarienne Katherine Levac parle de son premier spectacle solo. Elle confie avoir un faible pour l’humour à la sauce franco-ontarienne. Quand elle joue, elle aime s'adapter à la sensibilité des différents publics que ce soit au Québec ou en Ontario.

Le cinéaste Bernard Émond parle de son dernier film Pour vivre ici. Les deux villages de Sturgeon Falls et de Verner à Nipissing Ouest y occupent une très grande place. Le film raconte l'histoire d'une femme de Baie-Comeau dans la cinquantaine et originaire du Nord-Est de l'Ontario. Elle vient de perdre son mari et décide de retourner sur les lieux de son enfance.