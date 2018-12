Place au pont Samuel-De Champlain!

Le nouveau pont entre Montréal et la Rive-Sud portera le nom de Samuel-De Champlain, a confirmé mercredi matin François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités.

C’est à la suite de consultations avec le public et les intervenants qu’on a pris la décision de donner au pont le nom complet de l’explorateur et cartographe qui a notamment fondé la ville de Québec. L’ancien pont ne portait que le patronyme de Champlain.

Le ministre Champagne était en visite sur le chantier du pont, qu’il est maintenant possible de franchir à pied sur toute sa longueur.

« La structure est essentiellement complétée. Je voulais vraiment que les gens de Montréal, les gens du Québec puissent voir de leurs propres yeux que ce pont-là, on peut le traverser à la marche aujourd’hui […] On s’est engagé à ouvrir le pont au plus tard en juin 2019 et on est en bonne position [pour y arriver] », a-t-il dit.

Un intervalle de 60 centimètres à combler

En augmentant la tension dans les haubans, on pourra refermer l'intervalle entre les parties nord et sud du pont. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Cloutier

Toutes les poutres de caissons ont été installées, mais une partie du tablier reste à finaliser.

Il reste entre autres un espace d’environ 60 centimètres entre la partie nord et la partie sud de l’ouvrage. C’est en augmentant la tension des haubans qu’on pourra refermer cet intervalle.

Lorsque la température sera plus clémente, on pourra procéder à l’imperméabilisation et à l’asphaltage de la chaussée.

Un échéancier retardé

Il s’est écoulé 42 mois depuis la première pelletée de terre qui a amorcé les travaux.

Le chantier a fonctionné 24 heures sur 24 et certains travailleurs ont travaillé sept jours sur sept pendant plusieurs mois. Ils ne cachaient pas leur fierté mercredi.

« Je suis très heureuse, très fière de pouvoir dire à mes enfants que j’ai bâti un pont et qu’eux pourront ensuite continuer à en parler au fil du temps », a dit Geneviève Gagnon, monteuse d’acier.

« Je me rappelle le 19 juin 2015. On était sur l’île des Sœurs. Il y avait le fleuve devant nous, et maintenant, on a un pont », s'est souvenu Daniel Genest, directeur de la coordination pour le consortium Signature sur le Saint-Laurent.

Certains imprévus ont bousculé l’échéancier, dont les grèves des ingénieurs et des grutiers, ainsi que les changements dans la réglementation sur le transport de matériel lourd, qui ont eu pour conséquence que certaines pièces ont dû être transportées par bateau plutôt que par camion. Si bien que l’ouverture du pont, prévue au départ pour le 21 décembre, a dû être reportée de plusieurs mois.

Des négociations se déroulent d’ailleurs entre le consortium Signature sur le Saint-Laurent, responsable des travaux, et Infrastructure Canada, au sujet des pénalités financières qui seront imposées.

D'après le reportage de Jean-Sébastien Cloutier