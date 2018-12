Tornades en Outaouais : une trentaine de familles encore hébergées dans des hôtels

La Croix-Rouge est toujours présente sur le terrain. Nous travaillons également à diriger les sinistrés vers d’autres organismes locaux , a expliqué Claudie Laberge, directrice de la gestions des urgences de l'organisme, lors d'une conférence de presse.

Jusqu'à maintenant, la Croix-Rouge est venu en aide à 550 personnes après les tornades du 21 septembre dernier.

Mme Laberge a aussi dressé les aides disponibles pour le moment pour les sinistrés dont la résidence principale a été détruite. Une aide de 800 ou 600 dollars - en fonction du nombre de membres dans une famille - est disponible pour les personnes non assurées. Pour celles qui sont assurées et celles qui ne le sont pas, une aide au logement pour combler l’écart entre l’ancien et le nouveau logement est aussi versée. Enfin, une aide humanitaire exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 1000 dollars est aussi à la disposition de certains sinistrés.

Toutefois, la Croix-Rouge envisage de mettre fin à ses programmes d'urgence en juin, si la situation le permet.

C’est relatif par rapport à ce qu’on a évalué comme besoins. [...] C’est l’horizon qu’on s’est donné , a précisé Mme Laberge, tout en rappelant que la mission de l'organisme reste les situations d'urgence.

Le défi de l'hébergement

Selon le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, une quinzaine de familles devraient être relogées d'ici février et 157 ménages ont été relogés au cours de trois derniers mois.

Mais les conséquences de tornades sont importantes sur le logement , a-t-il fait savoir, le taux d'occupation étant désormais de 1,2 % pour la Ville.

Le maire a assuré qu'il regardait quelles solutions pouvaient être envisagées pour faciliter la réinsertion des sinistrés. Parmi celles-ci, il a mentionné un soutien au logement plus étendu et la construction de logements à Gatineau.

M. Pedneaud-Jobin a répété que le gouvernement québécois de François Legault assurait les sinistrés des tornades de son soutien.