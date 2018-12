Le Fonds vert, « c'est géré n'importe comment », déplore Legault

Selon un rapport du Conseil de gestion du Fonds vert (CGFV) publié mercredi matin, Québec doit opérer un « virage majeur » s'il veut assurer « la performance et la pérennité » de cette cagnotte, financée en bonne partie par les automobilistes de la province.

Il conclut que l’argent du Fonds vert, qui doit servir à diminuer les émissions de gaz à effet de serre [GES], responsables du réchauffement climatique, finance des mesures éparpillées, dont l'efficacité n’est pas optimale et qui ne font pas l'objet d'un suivi adéquat de la part des 15 ministères et organismes qui les gèrent.

Le premier ministre Legault, qui a souvent critiqué la gestion du Fonds vert dans le passé, notamment lors de la dernière campagne électorale, ne s'est pas fait prier pour dire qu'il doit impérativement être amélioré.

La ministre Chassé a assuré peu après que le rapport confirme qu'il y a lieu de procéder à une « bonne réforme » du Fonds dans le cadre du prochain Plan d'action sur les changements climatiques. « Vous pouvez être sûrs que ça va être ambitieux », a-t-elle dit, en promettant des actions « efficaces et pertinentes », mais sans offrir plus de précisions.

Elle s'est montrée particulièrement préoccupée par le fait que le rapport souligne qu'une somme de 30 à 91 millions de dollars pourrait être réallouée par le Fonds vert. Il s'agit d'argent initialement destiné à des actions « terminées, abandonnées, suspendues et non démarrées » ou d'autres qui sont en cours, mais qui pourraient être revues.

« Je ne peux pas accepter ça longtemps », a-t-elle laissé tomber, en disant avoir l'intention d'y voir après la période des fêtes.

La ministre de l'Environnement a aussi souligné qu'elle veut s'assurer que toutes les actions financées par le Fonds seront accompagnées d'indicateurs de performance.

« Il faut réaliser qu’il y a seulement 17 actions sur 185 [déjà financées] qui ont un indicateur de réduction des GES. C’est alarmant aujourd'hui quand on sait que c’est exactement à ça que sert le Fonds vert », a-t-elle dit.

Même si la gestion du Fonds vert soulève des questions depuis longtemps, la ministre Chassé a refusé de blâmer ses gestionnaires. Selon elle, le gouvernement doit agir comme un « pionnier du futur », plutôt que de rester « prisonnier du passé ».

Le CGFV recommande concrètement au gouvernement Legault de ne pas reconduire ou d’annuler 45 des 185 actions ou mesures que le Fonds finance, d’en réévaluer 30 autres à très brève échéance, et d’obtenir plus d’informations sur le bien-fondé d’en poursuivre 12 autres.

Il suggère notamment au gouvernement de revoir « l’ensemble des actions des secteurs agricoles, des transports et de l’aménagement du territoire » en prévision du prochain plan d’action sur les changements climatiques et de réévaluer les axes de recherche actuellement financés, notamment dans le secteur des transports, « afin de répondre à des besoins réels et d’engendrer des retombées à court terme ».

Le Fonds vert, créé en 2006, est essentiellement financé par les recettes du marché du carbone. Les distributeurs de carburant devant y contribuer, la facture est essentiellement assumée par les automobilistes, qui paient plus cher leur essence à la pompe.

Quelques constats du rapport

Efficacité : Les actions du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020) disposent d'un budget réservé, ce qui offre une « récurrence et une prévisibilité de financement », mais entraîne un « manque de flexibilité qui empêche une réallocation des sommes vers de nouveaux programmes plus pertinents, plus performants, et qui répondent mieux aux besoins du marché », note le rapport. Des sommes sont parfois utilisées pour soutenir « des actions qui relèvent de la mission des partenaires, comme l’élaboration de politiques ou la révision de normes », alors que cela devrait être financé par des crédits ministériels. Le processus d'évaluation des programmes « comporte parfois des lacunes » et la majorité des programmes « n'est pas révisée en cours de déploiement ».

Efficience : L'instauration de certaines mesures a connu « d'importants retards » qui ont réduit leur performance à l'horizon 2020. « La dispersion des programmes et des projets offerts entre les différents ministères et organismes fait que certains bénéficiaires ont peine à s'y retrouver », indique le rapport, ce qui force les bénéficiaires à cogner à plusieurs portes pour déterminer si leur projet peut être admissible à une subvention. Cela « n’encourage pas le public à proposer des projets ».

Transparence : « Le suivi de l’avancement de chaque action du PACC 2013-2020 varie d’un ministère ou d'un organisme à l’autre et dénote encore un certain manque de rigueur des ministères et organismes à rendre compte des résultats intermédiaires », peut-on lire dans le rapport. Le CGFV déplore en outre qu'il n'a « pas l’assurance du respect des exigences de la norme ISO-14064 quant à la méthode de calcul des réductions d’émission de GES. »

L'atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES : « Bien que le financement du PACC 2013-2020 ait augmenté de près de 50 % par rapport au budget initial, sa contribution à l’objectif de réduire les émissions de GES de 20 % sous le niveau de 1990 est beaucoup moins importante que prévu jusqu'à maintenant », conclut le rapport. « L'absence de cible globale pour le PACC 2013-2020 et de cibles par sous-secteur stratégique, comme les transports, le résidentiel, le commercial, l'industriel et l’agriculture, demeure un enjeu majeur », ajoute-t-on. « La fixation de cibles faciliterait l’évaluation de la performance et permettrait une meilleure répartition des enveloppes budgétaires entre les secteurs stratégiques en fonction de leurs émissions. »