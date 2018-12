Trafic de stupéfiants : six personnes arrêtées dans la Baie-des-Chaleurs

La Sûreté du Québec a procédé à des arrestations et à des perquisitions en lien avec le trafic de stupéfiants dans la Baie-des-Chaleurs, mercredi matin.

Six personnes ont été arrêtées au terme de cinq perquisitions dans des résidences de New Carlisle et de Pointe-à-la-Croix.

L’opération visait à mettre fin aux activités de plusieurs revendeurs locaux qui opéraient dans différents secteurs de la Baie-des-Chaleurs, soit des municipalités situées en New Carlisle et Matapédia , indique Claude Doiron de la Sûreté du Québec.

M. Doiron précise qu'il s'agit de personnes âgées de 40 à 79 ans et qu'il n’est pas impossible que d’autres arrestations soient effectuées.

Les prévenus devraient comparaître au palais de justice de New Carlisle pour faire face à plusieurs accusations, notamment possession et trafic de stupéfiants.

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs, le Service des enquêtes sur le crime organisé, les policiers des postes MRC du secteur de la Baie-des-Chaleurs, ainsi que deux maîtres-chiens ont participé à l'opération.