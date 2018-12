Les chargés de cours et chercheurs de l’Université Memorial votent pour la grève

Les chargés de cours et chercheurs de l’université exigent de meilleurs salaires et une plus grande sécurité d’emploi.

Les chargés de cours ne sont pas des employés permanents : leur contrat doit être renouvelé tous les quatre mois. Ils enseignent tout de même à environ 40 % des étudiants de l’université.

D’après leur syndicat, un chargé de cours qui a une pleine charge de six cours par session universitaire gagne 30 000 $ par année au maximum. Une seule autre université au pays verse une rémunération aussi faible, affirme la présidente du syndicat, Martha Wells.

C’est honteux, dit-elle. C’est vrai que la province a réduit le financement de l’université, mais nous savons aussi qu’il y a de l’argent ici… On le voit!

Impasse entre les deux parties

Les deux parties négocient depuis plus d’un an et demi. Un conciliateur a été nommé en août dernier, mais il n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente.

La dernière offre de l’Université Memorial date du mois d’octobre. Le syndicat l’a rejetée, la jugeant inacceptable.

Selon Mme Wells, les chargés de cours ne souhaitent pas perturber l’année universitaire, mais ils n’hésiteront pas à débrayer pendant l’hiver s’ils le jugent nécessaire.

Elle s’attend tout de même à ce que l’administration revienne à la table des négociations en janvier.