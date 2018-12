Une pancarte dénonce le projet d’Arianne Phosphate

Sur fond noir et en lettres blanches, on peut lire le message « Destruction du fjord en cours ». Le panneau a été installé sur la route 172 devant l'ancienne scierie de Saint-Fulgence, près du site où Arianne Phosphate prévoit aménager un terminal maritime.

Les activistes ont publié un communiqué de presse anonyme. Ils se font appeler la Cellule des abysses. Ils dénoncent non seulement Arianne Phosphate, mais également les projets de Blackrock et de GNL Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils estiment que tous ces projets, en accentuant le trafic maritime, menacent les bélugas et d'autres espèces. Le groupe promet d'autres coups d'éclat.

Radio-Canada a tenté de joindre le groupe par courriel, mais aucun membre n’a répondu à nos requêtes.