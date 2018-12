Un projet d'aire de jeux à utilisation universelle divise les élus de Trois-Rivières

La nouvelle aire de jeux doit voir le jour en 2019 dans le futur parc Bon départ, dans le district des Carrefours, plus précisément dans le secteur Adélard-Dugré.

Toutes les installations de ce nouveau parc seront conçues de manière à ce que les enfants qui ont un handicap physique ou intellectuel puissent les utiliser.

La Fondation Bon départ doit injecter 250 000 $ dans la création de l’aire de jeux à accessibilité universelle, une première pour cette fondation au Québec.

Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Trois-Rivières, Pierre Saint-Jacques, s’est engagé à verser 100 000 $ au projet. Il s’est battu pour que la fondation érige ce parc à Trois-Rivières et non pas ailleurs dans la province.

Le projet de résolution sur l’aire de jeux a divisé les élus, mardi soir, en séance du conseil.

Onze conseillers se sont prononcés en faveur de l’octroi de cette somme pour sa construction, deux ont voté contre, tandis qu’un conseiller était absent de la séance de mardi.

Au moment du vote, le conseiller municipal du district de La Vérendrye, Dany Carpentier, a notamment déploré le fait que les conseillers ont été mis au courant du projet il y a seulement deux semaines.

Il trouve que le projet ne concorde pas avec les priorités budgétaires de la Ville. Après avoir fait des recherches, il affirme avoir constaté que les résidents du secteur Adélard-Dugré ont davantage besoin d’une salle communautaire qu’un tel parc.

Le 400 000 $ attribué au projet est pris à même l’excédent de fonctionnement non affecté, donc dans les surplus budgétaires de la Ville de Trois-Rivières.

Dany Carpentier aimerait que le conseil municipal étudie la possibilité d’utiliser, par défaut, ces surplus non affectés pour le remboursement de la dette.

Il propose aussi plutôt d’investir de manière systématique et équitable dans les parcs de la ville,

Le conseiller du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, craint quant à lui que l’implication du privé dans le projet ne crée un précédent pour la Ville de Trois-Rivières et déplore aussi de ne pas avoir plus de temps pour étudier le projet.

On vote contre, on a l’air de quelqu’un qui n’a pas de coeur qui vote contre les enfants handicapées et contre les milieux défavorisés. En même temps, on vote pour, ce n’est pas de la saine gestion.

François Bélisle, conseiller municipal du district Pointe-du-Lac