Magasins de cannabis : Hamilton pourrait reporter toute décision à janvier

La province donne jusqu'au 22 janvier aux villes pour prendre une décision.

Alors que les élus à Mississauga et à Markham ont dit non à l'ouverture de points de vente privés de pot, Toronto a donné son aval.

À Hamilton, un comité municipal a recommandé, mardi, de mener des consultations en ligne pour recueillir l'opinion des résidents avant un vote à l'hôtel de ville le 14 janvier.

Contre

Le conseiller Sam Merulla pense que la Ville devrait dire non pour attirer l'attention des gouvernements fédéral et provincial, parce qu'actuellement, les municipalités n'obtiennent pas une portion suffisante des recettes de la vente du cannabis.

On attend, on prend une grande respiration et on les invite à la table [de négociation], dit-il. Ottawa et la province vont dire: "La demande est grosse à Hamilton et ils ont dit non. On devrait peut-être les écouter.

Pour

En revanche, son collègue Brad Clark fait valoir que Hamilton assume déjà des coûts liés à la légalisation de la marijuana en matière de service policier, par exemple. Il vaut mieux faire partie du système de partage des revenus [avec la province et Ottawa], affirme-t-il.

Les fonctionnaires municipaux recommandent eux aussi aux élus de voter en faveur de l'ouverture des magasins de cannabis, tout comme la Chambre de commerce de Hamilton.