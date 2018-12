Facebook a autorisé Netflix et Spotify à lire les messages privés de ses utilisateurs

Partagez via Linkedin (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Radio-Canada

Le réseau social Facebook a permis à plusieurs géants du web d'avoir accès aux données personnelles de ses utilisateurs, et ce, sans jamais avertir ces derniers, a révélé mardi le New York Times.

Au total, plus de 150 groupes auraient bénéficié d'« exceptions de confidentialité » entre 2010 et 2017. Il s'agit essentiellement d'entreprises du monde de la technologie, de l'automobile et des médias. Parmi elles figurent Amazon, Apple, Microsoft, Netflix ou encore Spotify. Les données ont été utilisées différemment selon chaque entreprise. Par exemple, Amazon a pu compléter sa liste d'informations personnelles (courriel, numéro de téléphone). Yahoo pouvait, lui, voir le fil d'actualité des utilisateurs, tandis qu'Apple avait accès aux contacts et à l'agenda Facebook de ses clients. Le quotidien américain révèle aussi l'existence d'une entente entre Facebook, Spotify, Netflix et d'autres entreprises comme la Royal Bank of Canada, qui leur permettait de consulter les conversations Messenger, d'écrire elles-mêmes des messages et même d'en supprimer. Facebook a reconnu que ces « partenaires » avaient eu accès à des messages privés, mais que ses utilisateurs avaient dû au préalable explicitement donner leur accord. Les entreprises visées, elles, nient avoir bénéficié d'un tel « privilège ». À lire aussi Est-ce que Facebook vous écoute?

L'ingérence russe était connue de Facebook depuis 2014