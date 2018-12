Les chocolats fins Wabano perpétuent la tradition des fêtes

La minuscule chocolaterie de Mme Vezina fait beaucoup plus que produire des friandises sucrées : elle aide aussi à financer la programmation du Centre de santé autochtone Wabano, une ressource importante pour les autochtones vivant dans la capitale nationale.

Nous avons mis beaucoup d'amour dans nos chocolats , a mentionné Mme Vezina en entrevue à CBC, une ancienne ludothérapeute qui a suivi des cours en Suisse pour apprendre le métier de chocolatière.

Chaque jour, le liquide chaud est durci et transformé en loups, tortues, lunes, capteurs de rêves et plumes en chocolat , a précisé la chocolatière.

Les chocolats, accompagnés chacun d'une carte portant un motif autochtone, sont ensuite emballés par des bénévoles et vendus dans les magasins et les centres communautaires de la Ville d’Ottawa. Wabano Fine Chocolates reçoit également des commandes pour des mariages et des fêtes privées , a expliqué Mme Vezina.

Période des fêtes très occupée

Pendant la période des Fêtes, l'odeur des pastilles de chocolat fondu se propage dans le local sur le chemin de Montréal. Des bénévoles, surtout des étudiants et des gens qui ont de la difficulté à trouver du travail, aident à préparer le chocolat pour remplir les commandes.

Beaucoup de bénévoles sont des membres de la communauté qui ont eu des difficultés, mais ils viennent ici et nous leur donnons un peu de confiance. C'est un endroit sûr pour essayer de nouvelles choses , a fait valoir Mme Vezina.

Les bénévoles emballent le chocolat pour la vente, ce qui permet de recueillir des fonds pour soutenir les programmes du centre. Photo : Wabano Fine Chocolates

Pour créer un chocolat lisse qui se brise en un clin d'œil lorsqu'il est mordu, les bénévoles doivent tempérer le chocolat fondu en le chauffant et en le refroidissant lentement pendant qu'ils le remuent.

Les chocolats demandent beaucoup de patience , a mentionné Mme Vezina. Même les erreurs peuvent s'avérer délicieuses , a-t-elle noté.

Wabano Fine Chocolates a commencé comme un petit projet pour faire des cadeaux en chocolat avec une touche autochtone. Photo : Wabano Fine Chocolates

Ingrédients autochtones

Pierrette Vezina considère le chocolat comme un ingrédient purement autochtone parce qu'il a d'abord été offert par les peuples autochtones d'Amérique du Sud aux peuples vivant dans la partie nord du continent.

Ce sont les peuples autochtones d'Amérique du Sud qui l'ont fait connaître au monde entier , a-t-elle dit.

Des saveurs et d'autres ingrédients importants pour la culture autochtone sont parfois mélangés dans le chocolat , a observé Mme Vezina.