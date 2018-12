Décès de Lucien Jr Cliche : l'Abitibi perd un ambassadeur

Monsieur Cliche œuvrait principalement dans le domaine du droit civil, commercial, bancaire ou des assurances, au sein de la firme Cliche Avocats.

Entre autres, il a été membre du conseil d'administration de l'École de musique et de danse de Val-d'Or et de la Corporation des parcs et des espaces récréatifs de la Ville de Val-d'Or, et a aussi siégé à titre de commissaire à la Commission scolaire de l'Or-et- des Bois (CSOB).

Les funérailles de M. Cliche auront lieu samedi le 22 décembre à 11 h, à l'église St-Sauveur de Val-d'Or.



Plus d'informations suivront.