L’art s’installe dans des lieux publics à Moncton

Treize artistes ont réalisé ces oeuvres d’art dont la plupart sont exposées à l’intérieur.

Parmi nos 13 artistes, on a des artistes qui sont plus avancés dans leur carrière, alors qu’on en a d’autres qui sont vraiment des artistes de la relève. C’est intergénérationnel. Ce sont des artistes qu’on va encore suivre. On va voir de nouveaux développements dans les années à [venir] , explique Michelle Drapeau, commissaire.

Les artistes sont Alisa Arseneault, Maryse Arsenault, Jared Betts, Mathieu Boucher Côté, Jean-Denis Boudreau, Marjolaine Bourgeois, Luc A. Charette, Mario Doucette, Marika Drolet-Ferguson, Emilie Grace Lavoie, Mathieu Léger, Jacinthe Loranger et Dominik Robichaud.

Les artistes se sont inspirés de l’histoire de l’art en Acadie pour réaliser leurs oeuvres.

C’est vraiment une écriture de l’histoire qui est très dynamique. Par la création des artistes, c’est un regard vers le passé, un regard dans le présent, et on espère un regard vers le futur , souligne Élise Anne LaPlante, commissaire.

L’exposition intitulée est le fruit d’un travail de longue haleine. Les deux commissaires qui travaillent sur le projet sont à l’oeuvre depuis déjà deux ans.

Les stores du rideau révèlent des images différentes au recto et au verso. Photo : Radio-Canada

L’une des oeuvres, par exemple, a été réalisée sur un rideau et elle se transforme lorsque le public ouvre ou ferme les stores verticaux. Diverses images et reflets apparaissent ou disparaissent selon la position des stores.

Les spectateurs peuvent admirer une oeuvre différente de chaque côté du rideau. Photo : Radio-Canada

L’inauguration du parcours a lieu mercredi à 19 h dans la salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen. Un site Internet et un livret seront aussi lancés à cette occasion.

Avec les renseignements de Jimena Vergara