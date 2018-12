Karkwatson, une grande célébration entre amis

« On est pas mal excité! », a lancé d’entrée de jeu Louis-Jean Cormier lorsqu’il montait sur scène.

Patrick Watson a aussitôt entamé la planante Close to paradise, suivie par la pièce Le compteur chantée par Louis-Jean Cormier.

Ça se peut qu’on ait un peu trop de fun! On est content d’être là! Louis-Jean Cormier

La version à 10 musiciens de la pièce L’acouphène a laissé place à la fougue des musiciens qui y sont allés de quelques envolées instrumentales.

La pièce Beijing de Patrick Watson, portée par la voix du chanteur montréalais et la virtuosité des musiciens qui étaient visiblement en mode expérimental, a envoûté le public.

La chanson suivante, Words in the fire, a séduit les spectateurs qui se sont laissés bercer par la magnifique voix du chanteur anglophone.

Et que dire de Marie, tu pleures de Karkwa qui a été interrompue par les fous rires du groupe... Et qui s’est terminée sous les vivats de la foule.

Des jeux de lumière qui en mettent plein la vue

Alternants lumières aveuglantes bleues et blanches et clair-obscur, les éclairages conçus par Matthieu Roy ont installé dès les premières notes une atmosphère de spectacle rock planant.

Souvent dans la pénombre, les musiciens s’en sont donné à cœur joie, visiblement contents d’être ensemble sur scène.

Un peu plus tard en soirée, les bandes suspendues au plafond se sont activées pour refléter lumière et projection, rendant ainsi les éclairages plus complexes et plus impressionnants.

Karkwa et Patrick Watson, complémentaires

L’énergie de Karkwa complète très bien le côté plus planant de la musique de Watson.

Ensemble, les deux formations entraînent le spectateur dans un voyage au-delà des sentiers battus où les explorations musicales ont la part belle.

Par ailleurs, les voix de Watson et de Cormier se mêlent très bien. On pense ici à la très belle version de Moi-Léger.

Les harmonies réalisées par tous les musiciens et la foule sur Machinery of the heavens concouraient également à faire de cette soirée une merveilleuse fête ou les deux solitudes sont enfin réunies.