Cri du coeur des chauffeurs de la Société de transport de Sherbrooke

Par la voix du président de leur syndicat, Jean-Pierre Guay, les chauffeurs déplorent l'entretien hivernal des arrêts d'autobus particulièrement près des centres d'échange. Au niveau de la sécurité, il faut que ce soit corrigé. C'est primordial. C'est majeur. On parle de la sécurité des gens , a-t-il soutenu.

Les centres d'échange sont des endroits où il y a deux ou trois autobus qui s'arrêtent et où les usagers peuvent transférer d'un à l'autre. Le président a nommé celui de la rue King Ouest à l'angle de la rue Sauvé et celui de l'école du Triolet qui seraient particulièrement problématiques.

Le président du syndicat des chauffeurs d'autobus de la STS, Jean-Pierre Guay Photo : Radio-Canada

À ces endroits, le syndicat soutient que le déneigement est tellement mal fait que les autobus ne peuvent se stationner correctement ce qui met les usagers en danger.

Cet espace [de stationnement] est souvent rempli de neige ce qui fait qu'on ne peut pas coller le trottoir. On doit débarquer les gens dans la neige et non pas au trottoir. Autrement dit, on les débarque dans la rue et par le fait même, on bloque la circulation , déplore M. Guay.

C'est un désagrément pour nous. C'est un désagrément pour les automobilistes. Ça fait en sorte que le chauffeur qui attend l'autre autobus finit par s'en aller parce qu'il n'est pas à l'aise de bloquer le trafic. Les usagers manquent donc leur correspondance. Jean-Pierre Guay, président du syndicat des chauffeurs de la STS

La Ville se défend

La Société de transport de Sherbrooke et le service de l'entretien et de la voirie de Sherbrooke sont déjà au fait des revendications des chauffeurs. On a une grande écoute des services de la voirie pour s'assurer de réparer ou améliorer les situations qui peuvent être dangereuses , soutient le président de la STS, Marc Denault.

Le déneigement des 190 abribus de Sherbrooke est assuré par un sous-traitant engagé par la Ville. Dans un premier temps, on déneige les rues et par la suite, on s'occupe des arrêts d'autobus ce qui peut occasionner des délais selon la Ville de Sherbrooke.

Cette façon de faire est en vigueur depuis près de quatre ans et selon le président de la STS, Marc Denault, c'est la meilleure façon de fonctionner. L'entrepreneur a une responsabilité de rendre un service de qualité et dans un délai raisonnable d'entre 24 à 36 heures , dit-il.

On compte près de 1400 arrêts d'autobus à Sherbrooke.