Terrorisme : décision attendue de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Nuttall et Korody

John Nuttall et Amanda Korody, qui avaient été arrêtés en 2013 pour avoir comploté en vue de faire exploser des bombes artisanales devant le palais législatif de Victoria lors de la fête du Canada, avaient tous deux été reconnus coupables de terrorisme par un jury en 2015.

Leur condamnation avait cependant été suspendue en raison de doutes soulevés par la défense sur la façon dont la Gendarmerie royale du Canada avait procédé pour les arrêter.

Un deuxième procès avait eu lieu en 2016 devant la Cour suprême de la province où la défense avait convaincu le tribunal que la GRC et son agent d'infiltration avaient encouragé le couple à passer à l'acte, ce qui est illégal.

Selon la juge Catherine Bruce, M. Nuttall, 44 ans, et Mme Korody, 35 ans, ne disposaient pas à l’époque des capacités intellectuelles suffisantes pour organiser un tel attentat, et la GRC a profité de leur fragilité mentale pour les inciter à commettre l'acte.

L’homme et la femme avaient alors été libérés tout en étant soumis à des conditions sévères de liberté.

Passibles de lourdes peines de prison

Un dessin de cour montre John Nuttall et Amanda Korody à leur procès à Vancouver le 29 mai 2015. Photo : La Presse canadienne / Felicity Don

Si les juges de la Cour d’appel de la province maintiennent la décision du tribunal de première instance, les verdicts de culpabilité prononcés contre John Nuttall et Amanda Korody seront maintenus et une peine de prison leur sera imposée pour avoir comploté en vue de commettre un acte terroriste, ce qui encourt de lourdes sentences au Canada.

Or, deux versions des faits très différentes ont été présentées au panel de juges de la Cour d’appel.

Selon la GRC et les procureurs de la Couronne, John Nuttall et Amanda Korody étaient des « aspirants terroristes déterminés à mener le djihad » et prévoyaient faire exploser des bombes artisanales fabriquées à partir d’autocuiseurs remplis d'explosifs et de projectiles dans la foule lors des festivités de la fête du Canada, à Victoria.

La défense, de son côté, allègue au contraire que l’homme et la femme n’étaient en fait que des gens dupes et influençables sous l’influence de drogue qui ont été manipulés par un agent double de la GRC. Selon les avocats, les deux accusés qui consommaient de l’héroïne à l’époque étaient pauvres et incapables d’organiser un tel attentat sans l’aide et l’encouragement de la GRC.

Or, pour la Couronne, le couple savait tout à fait ce qu’il faisait et avait même contacté ce qu'ils croyaient être de véritables militants d'Al-Qaïda en vue de se procurer plusieurs kilogrammes de ce que la GRC a qualifié de fausses substances explosives.

La police avait ouvert une enquête sur Nuttall en 2012 à la suite d’une dénonciation affirmant qu'il s’était radicalisé après s’être converti à l’islam en 2011. La dénonciation ajoutait qu’il se vantait même d’avoir tué une femme juive. Quant à Amanda Korody, elle était connue pour avoir vécu dans les rues de Victoria un certain temps avec Nuttal.

Crime fabriqué par la police

Selon la preuve présentée à la juge Catherine Bruce en 2016, les deux individus nourrissaient des plans aussi « irréalistes que grandioses » comme de détourner un sous-marin nucléaire et de construire des fusées pour libérer la Palestine.

D’après la magistrate, les deux individus étaient dans un tel état de désorganisation qu’ils ne seraient arrivés à rien sans la « pression constante » et le « recentrage régulier » de la police.

Ce qui avait convaincu à l’époque la juge que les policiers de la GRC avaient en quelque sorte fabriqué le crime pour lequel ils ont arrêté le couple.