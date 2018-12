Le Yukon Quest : un périple de 1600 km pour le Néo-Brunswickois Rémy Leduc

Un homme de Glenwood, près de Campbellton, dans le nord du Nouveau-Brunswick, participera en février à l'épreuve la plus prestigieuse dans le domaine des courses de traîneaux à chiens : le Yukon Quest.

À quelques semaines du grand départ vers l'autre bout du pays, Rémy Leduc piaffe d'impatience.

Dans le fond, j'aimerais juste aller me coucher puis me réveiller sur la ligne de départ , lance-t-il.

Après des années de préparation, Rémy Leduc est fébrile à la veille du grand départ. Il explique d’où vient sa passion pour cette épreuve.

Moi personnellement, c'est juste que ça m'appelle. Il faut que je le fasse. Est-ce que je suis capable de le faire? Je vais aller le savoir, il faut que je le sache! Rémy Leduc

Le Néo-Brunswickois Rémy Leduc se prépare à participer à la course d'endurance en traîneau à chiens Yukon Quest, en février prochain. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Une épreuve d'endurance

Le Yukon Quest est un peu aux courses de traîneaux de chiens ce que l’Everest est à l'alpinisme.

Pendant deux semaines en février, Rémy Leduc devra parcourir 1600 kilomètres avec ses 14 chiens, dans des conditions extrêmes, près du cercle polaire canadien.

Le Yukon Quest est un périple de 1600 km près du cercle polaire canadien. Photo : Yukon Quest

Loin d'effrayer Rémy Leduc, ce défi le fait rêver.

On va être là exactement dans le temps des aurores boréales [et] j'espère en voir. Juste d’être là avec mes chiens puis de vivre ce moment.

Un objectif ambitieux

Depuis septembre, l'entraînement de son équipage de chiens Alaskans est très rigoureux.

Ils font des sorties d'environ six heures, cinq jours sur sept.

On a 14 jours pour faire le parcours. Moi je crois être capable de le faire en 11 , lance Rémy Leduc avec optimisme.

Il ne s’est pas fixé d’objectif précis en ce qui concerne le classement final de la course, mais ne serait pas fâché d’obtenir le prix de recrue de l’année.

L'un des chiens de Rémy Leduc, un Alaskan malamute. Photo : Radio-Canada

Les derniers préparatifs

Le grand départ vers le Yukon avec ses chiens se fera au début du mois de janvier, en camion.

Plus que la course elle-même, ce sont les derniers préparatifs qui rendent Rémy Leduc le plus nerveux.

Un coup le départ donné, je pense que ça va bien aller. Ce qui m'énerve le plus, ce sont les préparatifs… D'être sûr de ne rien oublier.

Il estime avoir investi au minimum 20 000 $ dans le projet, une somme qu'il ne regrette aucunement.

Quand tu vis une passion, tu es prêt à souffrir pour ce que tu aimes faire. C'est ça le principe d'une passion, tu sais… Rémy Leduc

Marc Desjardins et la conjointe de Rémy Leduc, Katherine Langlais, feront partie de l'équipe de soutien du coureur au Yukon Quest. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Sa conjointe Katherine Langlais a été à ses côtés tout au long de l'aventure.

Elle fera d'ailleurs équipe avec Marc Desjardins pour appuyer Rémy au Yukon.

D’après un reportage de Serge Bouchard