Québec octroie 1,8 M$ à l'Université du Québec en Outaouais

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a affirmé que ce montant vient corriger l'erreur faite par le gouvernement libéral.

On vient corriger une erreur puisqu'il y a déjà quelques mois, le précédent gouvernement réformait la formule de financement des universités en bonifiant quelques éléments, il faut le dire, c'est mieux que ce que c'était. Ça a créé quand même quelques problèmes, notamment en coupant le financement dédié au développement économique des régions , a-t-il mentionné.

Sommes accordées par université Université du Québec en Outaouais (UQO) : 1 M$

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) : 2,1 M$

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) : 1,8 M$

Université du Québec à Rimouski (UQAR) : 1,6 M$

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) : 1 M$

Pour le recteur de l'UQO, Denis Harrisson, cette somme va permettre à l’institution de poursuivre ses efforts de création et de maintien d’activités d’enseignement.

Grâce à cet appui du gouvernement du Québec, l’UQO pourra poursuivre le développement de ses activités d’enseignement et de recherche et bonifier son offre de services à la collectivité en adéquation avec les préoccupations et les besoins spécifiques des milieux professionnels, sociaux et culturels de l’Outaouais et des Laurentides , estime-t-il.