Plus de classes francophones dans les écoles anglophones du Québec

Le problème est majeur depuis quelques années. Plusieurs écoles francophones de Montréal débordent. Plus de 60 % des écoles primaires de la CSDM par exemple sont surpeuplées. C'est notamment le cas à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Le problème est tel que les directions d'écoles doivent convertir le moindre espace disponible, le moindre local accessible en classe. Dans certaines écoles, des bibliothèques ou des locaux informatiques ont été transformés en salles de cours.

Au moment où les établissements scolaires de langue française de la métropole sont confrontés à ce manque criant d'espaces, les écoles anglophones ont des locaux de libres.

Pour le ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge, il s'agit d'une situation inacceptable.

Ce qui n'est pas acceptable, c'est d'avoir des écoles bondées, des écoles où il n'y plus de locaux pour des services professionnels, où il n'y a plus de cafétéria. Il n'y a plus de local informatique. Il n'y a plus de bibliothèque et, un kilomètre plus loin, il y a une école avec cinq, six, quinze, vingt classes de libres.

Le ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge