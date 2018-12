Le centre d’appels de ServiCom à Sydney rouvrira en janvier 2019

Après les 600 mises à pied, un nouveau chapitre s'ouvre pour le centre d'appel ServiCom à Sydney, en Nouvelle-Écosse. L'entreprise de l'Illinois Marlowe Companie Inc. (MCI) avance qu'elle pourrait reprendre les activités du centre d'appels du Cap-Breton d'ici le 2 janvier. Mais l'entreprise ne s'engage pas à verser les salaires impayés des employés licenciés.

Le précédent exploitant du centre d’appel, ServiCom, sera responsable des salaires passés et des autres dettes, précise MCI par voie de communiqué.

Nous sommes conscients de la dette et des faibles actifs des entreprises JNET, ServiCom et ServiCom Canada et nous sommes déçus du peu de considération du syndic de faillite envers les travailleurs de ServiCom , affirme Anthony Marlowe, gestionnaire de MCI.

MCI Canada précise dans le communiqué qu’elle ne fait pas l’acquisition des actifs de ServiCom Canada, mais qu’il s’agit plutôt d’un contrat de location d’une durée de neuf ans.

Certains employés n'ont pas reçu de paye pour leurs quatre dernières semaines de travail.

Nous ferons tout notre possible pour appuyer les travailleurs touchés dont le versement de primes à l’embauche et pour la rétention , précise M. Marlowe dans le communiqué. Nous espérons que ça aidera à minimiser les impacts financiers de la fermeture.

Le centre d’appel renaîtra sous l’appellation The Sydney Call Centre Inc.. Il sera géré en tant que filiale de Mass Markets, une branche de MCI.

Il s’agit de la première expansion de MCI en sol canadien.

Se développer dans un nouveau pays en moins de 30 jours est un engagement majeur, mais nous avons une équipe incroyable et la technologie pour y parvenir , ajoute M. Marlowe.

La rumeur de la réouverture du centre d’appels courait depuis une semaine, mais la décision attendue d’un juge du Connecticut, aux États-Unis, au sujet de la faillite de JNET a ralenti la transaction.

MCI souhaite rouvrir le centre d’appel dès le lendemain du Nouvel An, le 2 janvier 2019.

Le nouveau centre d’appel du Cap-Breton offrira une gamme de service à la clientèle, de soutien technique, et de télévente.