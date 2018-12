L'entreprise L'Gros trappeur se frotte à la complexité de l'innovation entrepreneuriale

Le Canada a été bâti sur des peaux de castor, mais tu arrives avec un projet comme ça et les gens sont surpris , lance Pascal Laliberté.

Il y a un an, l'entreprise s'est installée à Nédélec. On y trouve la boutique avec les produits de fourrure, mais également l'atelier de couture, la tannerie, un atelier de taxidermie, une salle utilitaire pour le dépiautage et de séchage des fourrures.

Ç’a été difficile démarrer. On avait un projet qui pouvait sembler fou , renchérit Pascal Laliberté.

Sa conjointe, Claude Cardinal, maintient qu'en dépit des écueils rencontrés et des difficultés liées au démarrage de l'entreprise, si tout était à refaire, ils se lanceraient à nouveau dans l'aventure.

Au Témiscamingue, nous sommes encore des colonisateurs. On est innovateur, on crée nos entreprises, on les invente. On ne crée pas des bannières ici. En revanche, quand on arrive à l'étape du financement, il n'y a pas de barème , résume-t-elle.

Outre le financement, trouver une compagnie d'assurances a aussi été ardu, comme le précise Pascal Laliberté.

S'assurer, ça a été un bordel total, parce que mon métier n'entrait pas dans l'ordinateur : taxidermiste-tanneur, ça n'entre pas. Donc, il n'était pas possible de m'assurer. C'est tellement inusité qu'on en rit à force de toujours ouvrir des portes, alors que c'est traditionnel comme métier , ironise celui qui passe une grande partie de son temps à courir les bois.

À la conquête de nouveaux marchés

Outre sa boutique, L'Gros trappeur a développé différents points de vente ces derniers mois, au Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, à Magog à la Boutique Héritage et bientôt au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Notre fierté est qu'on développe des points de vente pour nos articles de produits finis en fourrure. Pour Jonquière, je ne peux pas dévoiler le nom encore parce que tout n'est pas complété, mais ça s'en vient , annonce fièrement Claude Cardinal.

L'entreprise accepte de réaliser plusieurs projets sur mesure comme ces tabourets de bar recouverts de fourrure Photo : Radio-Canada / Lise Millette

L'entreprise a aussi réalisé plusieurs partenariats avec de grandes entreprises comme Kanuk et Pajar, mais les deux propriétaires insistent : pas question de grandir trop ni trop vite.

Je ne veux pas épuiser la ressource. La trappe, c'est aussi une manière de contrôler les prédateurs et de faire une vigilance sur la faune et les maladies , insiste Pascal Laliberté.

Parmi les projets à venir, Claude Cardinal et Pascal Laliberté continuent de regarder vers l'international.

On a beaucoup de demandes en Europe, mais c'est un dossier complexe en raison des coûts et des délais, mais aussi des permis nécessaires. Claude Cardinal

Là encore, les premiers essais ont été laborieux avec l'Europe.

On a envoyé des crânes d'ours en France et ça a été l'enfer! On a commencé à zéro, on ne savait pas comment s'y prendre. Il a fallu trouver les bons contacts, apprendre comment faire ce type d'envois, surtout pour le loup et l'ours qui sont des espèces protégées dans certains endroits. On s'est pris des agents de dédouanement , complète Pascal Laliberté.

Le transport : un défi

Quand Autobus Maheux avait songé à diminuer sa desserte sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, l'entreprise a rapidement fait valoir que le service était essentiel à ses activités.

J'avais envoyé des lettres et mis de la pression, d’un pour la région, mais aussi pour l'entreprise, on s'en sert et c'est à moindre coût , commence Claude Cardinal.

Pour minimiser toutes les pertes, les propriétaires ont développé des produits pour les petits restes de fourrure, les os, dents et griffes Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Le transport est un élément important, d'autant qu'au-delà d'un poids de 50 livres, les colis ne sont pas acceptés par Postes-Canada. Restent alors les autres options de messagerie, plus coûteuses.

Ici, on reçoit des gibiers gelés parfois et Pascal fait du tannage pour d'autres taxidermistes. On tanne la peau, mais il y a une étape qui n'est pas finalisée. Elle est envoyée congelée et doit se rendre le lendemain, sans quoi elle est perdue. On ne veut pas ça et le taxidermiste à l'autre bout non plus , précise Claude Cardinal.

Un loup du Témiscamingue à New York?

Les débuts de l'entreprise ont aussi permis au couple de connaître des dénouements inattendus. Les fourrures qui se trouvent en boutique sont issues de la faune de l'Abitibi-Témiscamingue, exception de peaux de phoque arrivées à Nédélec par un concours de circonstances.

Un de mes collèges taxidermiste avait eu une commande pour un musée naturel de New York. Il avait besoin d'un gros loup du Nord, un mâle alpha. J'ai échangé des peaux de phoque et de la viande de phoque contre une carcasse de loup. C'est pour ça qu'il y a un loup du Montreuil à New York , ricane Pascal Laliberté.