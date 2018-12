Une tournée pour connaître les besoins en santé des Fransaskois

Le Réseau santé en français de la Saskatchewan (RSFS) compte visiter plusieurs régions de la province afin de connaître les besoins des Fransaskois qui souhaitent obtenir des services de santé dans leur langue. Dès février, la directrice générale de l'organisme entamera sa première tournée et se rendra dans les communautés du sud de la province.

L’accès à des soins de santé en français en Saskatchewan est quasi inexistant, mais depuis la création de l’Autorité provinciale de santé l’an dernier, le RSFS remarque un vent de changement.

« Le travail est grand, mais ce que nous avons constaté, c’est qu’il y a une ouverture à s’entretenir avec nous, voir quels seraient les besoins pour les patients francophones et commencer à travailler sur de nouvelles idées, des initiatives qui pourraient fonctionner », indique la directrice générale du RSFS, Frédérique Baudemont.

C’est pourquoi l’organisme compte se rendre dans les différentes régions francophones de la province. Dès février, Frédérique Baudemont visitera les communautés de Bellegarde, Ponteix et Gravelbourg. Par la suite, elle prévoit se rendre dans les régions du nord de la province.

« On sait bien qu’on ne va pas développer des services en français dans tous les aspects, mais si on est capable d’identifier quelques éléments essentiels, ça va nous permettre de nous asseoir avec l’Autorité de santé et d’identifier ensemble les besoins », explique Mme Baudemont qui précise avoir déjà rencontré à quelques reprises des dirigeants de l’Autorité de santé, dont le directeur général, Scott Livingstone.

Le gouvernement a annoncé en janvier 2017 que 12 Autorités régionales de santé de la province allaient fusionner en une seule. Le changement est entré en vigueur en décembre de la même année.

Retourner à sa langue première

Irène Poirier habite à Bellegarde. Selon elle, les personnes âgées sont celles qui souffrent le plus du manque de services de santé en français.

Quand on a mal, on a mal en français. Irène Poirier, Bellegarde

« Surtout ceux qui ont de la démence ou de l’alzheimer, ils perdent leur autre langue, qui est l’anglais, et ils retournent souvent à leur langue primaire », ajoute-t-elle.

Elle insiste toutefois pour dire que différents services sont nécessaires pour tous les Fransaskois, notamment les jeunes familles ou les nouveaux arrivants qui ne maîtrisent pas toujours l’anglais.

Une ligne d’écoute en français

Des services en français en chair et en os aux quatre coins de la province ne seront pas implantés dès demain, mais le Réseau santé en français souhaite offrir prochainement une ligne d’écoute téléphonique dédiée à tous les francophones de la province. Selon Frédérique Baudemont, il s’agit d’une solution pour briser l’isolement, que ce soit en milieu urbain ou rural. L’entreprise québécoise derrière ce service, Tao Tel-Aide, aurait déjà rencontré des membres du ministère de la Santé de la province, précise-t-elle.

« C’est une ligne qui a été développée dans la région de l’Outaouais. Ce sont des bénévoles qui ont été formés et qui répondent aux personnes qui ont besoin de soutien. Il y a un aspect aussi [qui est] de guider ces personnes vers les services existants », précise la directrice du RSFS.

Vu le peu de soins offerts en français dans la province, la RSFS songe à associer cette ligne d’écoute à son service d’accompagnement santé.

« On pourrait très bien guider les gens vers des services de soins plus directs qui seraient en anglais, mais en même temps, en indiquant à ces gens-là que oui, on a un service d’accompagnement », indique-t-elle.

Ça, c’est un exemple concret de choses qui pourraient se faire dans des délais raisonnables, donc, dans les prochains mois Frédérique Baudemont, directrice générale du RSFS

Quant à l’autorité l’Autorité provinciale de Santé, elle indique dans un communiqué qu’il est important que tous les Saskatchewanais puissent obtenir des soins de santé dans une langue qu’ils comprennent.

« L’amélioration des services de traduction et d’interprétation est une partie importante du travail de l’Autorité provinciale de santé dans sa transition vers un système unique », est-il écrit.

L’organisation compte créer une structure permettant à tous les patients d’accéder à ces services dans l’ensemble de la province. Elle rappelle toutefois qu’il s’agit d’un travail de longue haleine qui n’en est pour le moment, qu’à ses débuts.